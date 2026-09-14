José de Abreu detona Juliano Cazarré após polêmica: “Reacionário”

Por IG

Publicada em 14/09/2026 às 15h56

José de Abreu, 80 anos, usou sua conta pessoal do Instagram na noite deste sábado (12) como forma de defender o colega de profissão Eduardo Moscovis, 58, das críticas feitas por Juliano Cazarré, 45, após o ator comentar sobre as palestras e falas do intérprete, que são consideradas machistas por grande parte do público.

No final de semana, o ator da novela Por Você, da TV Globo, c ompartilhou uma série de vídeos se posicionando contra Cazarré e fez questão de criticar sua posição de vida. Para quem não acompanhou, a polêmica se iniciou quando Edu Moscovis criticou, durante participação no programa Amado Mundo, uma declaração dada por Juliano em um debate na GloboNews.

Na ocasião, o ator afirmou que o número de mortes de homens é maior do que o de feminicídios, algo que foi questionado com bastante veemência por Moscovis.

Contudo, após a repercussão, Juliano Cazarré rebateu as críticas e publicou um longo pronunciamento nas redes sociais. Na ocasião, ele disse a Moscovis que ele tinha direito de ser conservador.

Em contrapartida, ao comentar o embate entre os colegas, José de Abreu criticou a comparação feita por Cazarré sobre os dados de violência. Em vídeo publicado na internet, o veterano da televisão brasileira disse tudo o que pensava.

Você junta todos os homens que morrem em todos os campos do morticínio de homens, né? Até mortes por polícia, latrocínios e acidentes, e compara com o número de feminicídios, o que é uma coisa completamente diferente.José de Abreu, ator da TV Globo.

Na sequência, ele ainda ponderou que o colega não é ignorante, mas sugeriu que ele pode ter se equivocado ou omitido a verdade ao apresentar os números. O ator também reprovou a forma como Cazarré reagiu às declarações de Moscovis. Por fim, ele saiu em defesa do amigo e alfinetou o comportamento religioso do marido de Leticía Bastos.

"Você não é conservador, você é reacionário! Conservador quer preservar o que existe hoje. Reacionário é quem quer impedir o avanço da humanidade. Quer regredir. É isso", acrescentou.

Mesmo com todas as críticas, José de Abreu ressaltou que faz questão de manter uma relação cordial e educada fora das câmeras, já que os dois trabalharam juntos na novela Volta por Cima (2024).