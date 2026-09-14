Embarcação iraniana é alvo de ataque no Estreito de Ormuz; uma pessoa morreu

Por G1

Publicada em 14/09/2026 às 15h46

Um navio comercial iraniano foi atingido na madrugada deste domingo (13) próximo à Ilha de Qeshm, no sul do Irã, deixando uma pessoa morta e outras três feridas, segundo a mídia estatal iraniana, que citou o governador do distrito de Qeshm.

O incidente ocorreu em meio à escalada da guerra no Oriente Médio e ao aumento das preocupações com a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo e gás.

Também neste domingo, serviços de monitoramento marítimo registraram relatos de um novo ataque a uma embarcação que navegava pelo Estreito de Ormuz. A agência britânica UKMTO, ligada à Marinha do Reino Unido, informou ter recebido uma notificação de que um projétil atingiu um navio em trânsito pela passagem marítima. Até o momento, não havia informações sobre a extensão dos danos ou sobre a situação da tripulação.

O episódio ocorre um dia após a Arábia Saudita anunciar o fechamento temporário do oleoduto Leste-Oeste, uma das mais importantes vias de exportação de petróleo do país, após um ataque com drone que Riad e Bagdá atribuíram a grupos atuantes no Iraque ligados ao Irã.

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A sequência de ataques eleva os temores de interrupções no fornecimento global de energia. Ao longo da última semana, o preço do petróleo Brent voltou a superar a marca de US$ 100 por barril, refletindo a preocupação dos mercados com os impactos do conflito sobre a produção e o transporte de petróleo na região.

Nos últimos seis meses, o oleoduto saudita Leste-Oeste, com cerca de 1.200 quilômetros de extensão, tornou-se a principal alternativa para o escoamento do petróleo do Oriente Médio após a guerra restringir fortemente o tráfego no Estreito de Ormuz. A infraestrutura transporta entre 4 milhões e 5 milhões de barris por dia, o equivalente a cerca de 4% a 5% da oferta global.

Não houve reivindicação imediata de autoria para os ataques registrados neste fim de semana. Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta saindo de uma área próxima ao oleoduto saudita ao sul de Medina. O governo saudita informou que houve danos e feridos, sem detalhar possíveis impactos sobre as exportações.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no sábado que o Irã provavelmente está por trás do ataque ao oleoduto. No mesmo dia, a Defesa Civil saudita informou que um projétil disparado pelos rebeldes houthis feriu duas pessoas na região de Jazan e danificou diversos prédios, incluindo uma mesquita.