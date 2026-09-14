PM prende quatro suspeitos e recupera motor de popa, drogas e coletes balísticos

Por NewsRondônia

Publicada em 14/09/2026 às 16h05

Uma ação integrada da Polícia Militar, envolvendo equipes do quinto e do primeiro batalhão, resultou na prisão de 4 pessoas e na recuperação de diversos objetos que haviam sido furtados de uma lancha nas margens do Rio Madeira, em Porto Velho. A ocorrência foi registrada na segunda-feira, dia 14 de setembro de 2026, após diligências coordenadas pelas forças de segurança da capital. Durante a operação, os policiais também apreenderam duas capas de coletes contendo 2 placas balísticas com numeração suprimida, além de entorpecentes, aparelhos celulares, ferramentas e outros materiais de procedência duvidosa.

Os envolvidos na ação criminosa foram identificados como João V., de 25 anos de idade; Pedro H., de 18 anos; Janaína K., de 24 anos; e Wesley G., de 26 anos. A operação teve início quando policiais do quinto batalhão receberam informações de que um motor de popa furtado estaria sendo anunciado para comercialização em uma plataforma digital de vendas. A partir de uma simulação de negociação, as equipes conseguiram localizar os suspeitos e recuperar parte dos bens subtraídos.

As diligências continuaram ininterruptamente até outro endereço indicado durante a abordagem, onde foram localizados os suspeitos Wesley e Janaína. No interior do imóvel, as equipes encontraram diversos bens apontados pelas vítimas como produtos do furto à embarcação, incluindo um motor de popa de 40 HP, uma motosserra, uma bateria automotiva, um inversor de energia, ferramentas diversas, celulares e as placas de coletes balísticos.

Também foram apreendidas na residência 22 porções de substância entorpecente análoga a crack, 1 porção de maconha, uma pedra maior aparentando ser o mesmo entorpecente, dinheiro em espécie e um caderno contendo anotações detalhadas sobre o tráfico de drogas. Os 4 suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da Justiça.