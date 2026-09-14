Homem encontrado morto na Linha 12 e suspeito é preso pela PM

Diversos ferimentos foram encontrados no corpo de Marcos de Souza Pereira, de 41 anos, localizado em uma estrada na região da Linha 12, próximo ao KM 12, em Ji-Paraná. Entre as lesões estavam cortes em diferentes partes do corpo e um ferimento grave na região do pescoço. As características verificadas no local levantaram a suspeita de homicídio.
A identificação da vítima ocorreu após a localização do corpo. As circunstâncias da morte ainda deverão ser esclarecidas, incluindo a motivação e a dinâmica do crime. A Perícia Técnica deverá examinar os vestígios encontrados na área para auxiliar na apuração.
Durante as diligências iniciadas depois do encontro do corpo, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento no caso. A prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (14), enquanto as equipes policiais atuavam na ocorrência.
O suspeito foi conduzido pelos policiais à UNISP (Unidade Integrada de Segurança Pública), onde deverá ser apresentado à autoridade policial. A ocorrência permanecia em andamento, com possibilidade de divulgação de novas informações pelas autoridades responsáveis pela investigação.
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