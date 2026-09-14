Prefeitura está propondo o Programa de Pagamento Incentivado com condições especiais para quem deseja regularizar débitos

Por Assessoria

Publicada em 14/09/2026 às 14h39

Tem dívida com a Prefeitura de Cacoal? Essa pode ser a oportunidade para colocar as contas em dia com descontos de até 100% sobre juros e multas de débitos municipais.

A Prefeitura de Cacoal está propondo o Programa de Pagamento Incentivado — PPI, com condições especiais para quem deseja regularizar débitos municipais.

CONDIÇÕES DO PROGRAMA

Pagamento à vista: 100% de desconto sobre juros e multas.

Parcelamento: condições especiais em até 48 vezes, com descontos que variam de 50% a 90%.

Quais dívidas poderão ser incluídas?

Poderão ser incluídos débitos com vencimento ou fato gerador ocorrido até 31 de dezembro de 2025, conforme as regras estabelecidas pelo programa.

Fique atento ao prazo

Acompanhe a divulgação do período de adesão ao PPI e aproveite a oportunidade para regularizar sua situação junto ao Município.