São Paulo mantém alerta de perigo para tempestades nesta segunda-feira

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 14/09/2026 às 15h25

O estado de São Paulo se divide, nesta segunda-feira (14), em alerta laranja (perigo) e alerta amarelo (perigo potencial) para tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As áreas afetadas pelo alerta laranja são Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Ribeirão Preto, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Araraquara, Vale do Paraíba Paulista, Metropolitana de São Paulo, Assis, Litoral Sul Paulista, São José do Rio Preto. O restante do estado segue em alerta amarelo.

Para as regiões com alerta laranja, o Inmet indica possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou 50 e 100 mm por dia, ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora (km/h) e queda de granizo. Há ainda riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

De acordo com as instruções do Inmet, em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores por causa do risco de queda e descargas elétricas, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Nas áreas em que o alerta é amarelo, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. O risco é baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Esta segunda-feira começou com registro de chuva fraca a moderada em vários pontos do centro-oeste e sul paulista, além da faixa leste, segundo informações da Defesa Civil estadual. O dia deverá seguir com muita nebulosidade e tempo bastante instável no estado.

Segundo o órgão, a atenção continua voltada para os volumes de chuva especialmente na faixa leste, porque o solo já está encharcado, o que aumenta o risco de deslizamentos de terra. Além disso, vários rios já transbordaram, principalmente em áreas do sul do estado, colocando-as em risco de novos alagamentos.

A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.