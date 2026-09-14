Ataques russos deixam mortos e feridos e ampliam pressão sobre Ucrânia

A Ucrânia enfrenta uma nova escalada da ofensiva aérea russa, com o uso de mísseis balísticos e drones de alta velocidade para tentar superar as defesas do país. Os ataques têm atingido áreas residenciais e a infraestrutura de energia, em uma ofensiva que ocorre às vésperas do inverno.
Autoridades ucranianas afirmam que Moscou busca aumentar a pressão sobre a população civil ao atacar instalações essenciais para o fornecimento de eletricidade e aquecimento.
Na cidade de Zaporíjia, duas pessoas morreram e uma ficou ferida depois que drones russos atingiram uma área residencial durante a madrugada, segundo o governador regional Ivan Fedorov, citado pela Associated Press.
Em Kryvyi Rih, outra pessoa morreu e três ficaram feridas em ataques registrados na região, de acordo com as autoridades locais.
Ataque em Odessa deixa 28 feridos
No porto de Odessa, às margens do Mar Negro, e em áreas próximas, pelo menos 28 pessoas ficaram feridas em uma ofensiva que o governador regional, Oleh Kiper, classificou como "maciça".
Entre os imóveis atingidos estava um edifício residencial de vários andares. Os pavimentos superiores foram destruídos durante o ataque.
Equipes de emergência foram mobilizadas para as áreas atingidas, enquanto autoridades locais trabalhavam na retirada de destroços e no atendimento às vítimas.
Rússia mira infraestrutura de energia da Ucrânia
A intensificação dos ataques ocorre em um momento em que a Ucrânia se prepara para os meses mais frios do ano.
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