Prefeitura reforça prazo para inscrições no processo eleitoral do CMDCA

Por Natália Pessoa

Publicada em 14/09/2026 às 14h32

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf) e da Casa dos Conselhos, reforça que termina na sexta-feira (18) o prazo para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) se inscreverem no processo eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

A eleição vai escolher sete organizações para representar a sociedade civil no CMDCA durante o biênio 2026/2028. Podem concorrer entidades que atuam em Ji-Paraná, estejam devidamente inscritas no Conselho e desenvolvam trabalhos voltados à promoção, proteção, atendimento, defesa ou garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

As inscrições são realizadas presencialmente, das 8h às 13h, na Casa dos Conselhos, localizada na avenida Ji-Paraná, nº 615, bairro Urupá. As organizações também podem credenciar dois representantes para participar da votação.

Eleição

A votação será realizada no dia 25 de setembro, durante Assembleia Geral, das 9h às 11h, na Casa dos Conselhos. O processo vai definir as sete organizações que ocuparão as vagas destinadas à sociedade civil na composição do CMDCA.

A participação das organizações garante a presença da sociedade civil nas discussões e decisões relacionadas às políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes no município.

Após a eleição, os representantes das organizações escolhidas serão nomeados por decreto do Poder Executivo. A posse dos novos conselheiros está prevista para o dia 30 de setembro.