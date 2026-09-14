Novas ruas de Rolim de Moura recebem obras de implantação da rede de esgoto

Por ROLNEWS

Publicada em 14/09/2026 às 14h44

Rolim de Moura vive uma nova etapa de expansão do saneamento com o avanço das obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário. Em setembro, novas frentes de trabalho estão programadas em diferentes pontos da cidade, dando continuidade ao projeto de ampliação da infraestrutura de coleta de esgoto.

Entre as intervenções previstas estão os serviços nas ruas Rio Verde e Florianópolis. Na Rua Rio Verde, a implantação da rede ocorre no trecho entre as ruas Aracaju e 25 de Agosto, com execução prevista até 28 de setembro. Já na Rua Florianópolis, os trabalhos serão realizados entre a Rua Rio Verde e a área de mata, entre os dias 14 e 24 de setembro.

Outra frente está concentrada no cruzamento da Rua C1 com a Rua Cecília Meireles, onde serão implantados um poço de sucção e uma caixa de manobra. A execução está prevista entre os dias 11 e 24 de setembro.

As intervenções integram o conjunto de obras que recebe R$ 18 milhões em investimentos em 2026. A previsão é que os investimentos realizados ao longo do ano permitam elevar a cobertura de esgotamento sanitário para cerca de 40% da cidade até o fim de 2026, ampliando o acesso da população a um serviço essencial para a saúde e a qualidade de vida.

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O avanço do esgotamento sanitário representa uma nova etapa na transformação do saneamento de Rolim de Moura. Ao longo dos nove anos de atuação da concessionária, aproximadamente R$ 66 milhões já foram investidos na ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O município já alcançou 100% de cobertura de água tratada na área urbana e, agora, concentra esforços na expansão da coleta e do tratamento de esgoto.

Com a implantação das novas redes e estruturas operacionais, mais imóveis passam a ter condições de se conectar ao sistema de esgotamento sanitário. A expansão contribui para a melhoria da infraestrutura urbana, a proteção dos recursos hídricos e a redução dos impactos causados pelo descarte inadequado de efluentes.

O avanço das obras acompanha o crescimento de Rolim de Moura e reforça a importância de ampliar a infraestrutura de saneamento para atender às necessidades atuais e futuras da população. A expansão da rede representa mais do que novas tubulações, significa criar condições para uma cidade mais preparada, saudável e sustentável.