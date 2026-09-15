Competições oficiais da FFER abriram caminho para o Futebol rondoniense em 2026

Por FFER

Publicada em 15/09/2026 às 09h00

O calendário do futebol rondoniense de 2026 ainda nem encerrou, mas o esporte já comemora grandes resultados no ano dentro e fora de campo, através das competições oficiais da Federação de Futebol do Estado de Rondônia que abrem caminho para competições nacionais garantindo retorno financeiro e vitrine para clubes e atletas em cenário nacional.

A começar pelo Rondoniense Série A, a principal competição de Rondônia garante três clubes na Copa do Brasil e dois na Copa Norte/Verde e mais duas vagas no Brasileiro da Série D. Vagas que refletem em retorno financeiro aos clubes rondonienses, por exemplo, o Gazin Porto Velho campeão do Rondoniense em 2025 e o vice Guaporé participaram das competições nacionais de 2026, a Locomotiva conquistou grandes resultados esportivos chegando até a 3ª fase da Copa do Brasil e do Brasileiro da Série D, desempenho que rendeu bons resultandos financeiros direto no caixa do clube.

O mesmo exemplo serve para o Guaporé, que também obteve bons resultados esportivos, chegando a terceira fase do Brasileiro Série D e na segunda fase da Copa do Brasil. Com o bom desempenho em campo, o campeão de Rondônia obteve bom retorno financeiro.

Colocando o Ji-Paraná na conta, o Galo da BR chegou até a segunda fase da Copa do Brasil, rendendo fôlego financeiro ao maior campeão de Rondônia, ou seja, em 2026 somando o desempenho em campo e o retorno financeiro, os clubes de Rondônia faturaram só na Copa do Brasil R$ 4.240.000, quatro milhões, duzentos e quarenta mil reais e no Brasileiro da Série D foram mais R$ 1.500,000, um milhão e quinhentos mil reais.

Retorno esportivo e financeiro que só é possível aos clubes de Rondônia, por conta das competições da FFER. Vale lembrar que os custos das partidas das competições são bancados pela FFER. Mas os bons resultados não param por ai, nas competições de base, só em 2026, estiveram em Rondônia vários observadores de grandes clubes do futebol brasileiro, em busca de talentos, jovens rondonienses que sonham com oportunidades nos grandes centros do futebol brasileiro, os observadores, estiveram em todas as competições de base da FFER, alcançando o número de 15 profissionais captadores de grandes clubes do futebol brasileiro, como por exemplo Palmeiras, Fluminense, Grêmio e Vasco da Gama.

Além de serem observados nas competições de base da FFER, os jovens talentos de Rondônia ainda disputaram competições nacionais, o Gazin Porto Velho disputou a Copa do Brasil Sub-15, ficou na primeira fase, o Vilhena disputou a Copa do Brasil Sub-17 e chegou até as 8ª finais e na Copa do Brasil Sub-20 Sport Genus e União Cacoalense representaram Rondônia. Quatro clubes diferentes, com times do futebol de base, participando das principais competições do Brasil.

É o futebol Rondoniense conquistando espaço, através das competições realizadas pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia, oportunizando os clubes filiados, à disputar grandes competições do futebol brasileiro, conquistando bons desempenhos esportivos e financeiro.