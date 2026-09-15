Ao lado de Marcos Rogério, Wiveslando Neiva fortalece campanha em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 15/09/2026 às 09h15

O candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) realizou, na última segunda-feira (14), uma caminhada pelas ruas de Porto Velho, onde conversou com moradores, comerciantes, trabalhadores e lideranças políticas. A agenda teve como objetivo fortalecer o contato direto com a população e apresentar suas propostas para o futuro de Rondônia.

Durante a caminhada, Wiveslando Neiva esteve ao lado do candidato a governador Marcos Rogério (PL), reforçando a união do grupo político e a defesa de uma atuação integrada para o desenvolvimento do estado. Os dois cumprimentaram eleitores, ouviram demandas e receberam manifestações de apoio ao longo do percurso.

“É na rua, conversando com as pessoas, que a gente entende de verdade o que Rondônia precisa. Eu gosto de estar perto do povo, ouvir cada história e olhar no olho de cada cidadão. É assim que quero continuar fazendo política: com presença, trabalho e compromisso”, afirmou Wiveslando Neiva.

O candidato destacou ainda que Porto Velho tem papel fundamental nas decisões que envolvem o futuro do estado. Segundo ele, a capital reúne demandas importantes nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, geração de emprego e melhoria dos serviços públicos.

“Quero ser um deputado presente, que não fique apenas dentro de um gabinete. Meu escritório é Rondônia inteira. Vou continuar percorrendo os municípios, ouvindo as pessoas e buscando soluções para aquilo que realmente faz diferença na vida da população”, frisou Wiveslando.

Ao lado de Marcos Rogério, Wiveslando reforçou a proposta de construir uma nova etapa política para Rondônia, com união entre os representantes, presença nos municípios e foco em resultados. Para o candidato, a caminhada em Porto Velho reforça a importância de manter o diálogo direto com a população durante a campanha.

“Vamos seguir caminhando por Rondônia, ouvindo o nosso povo e apresentando uma nova geração de representantes. A gente quer fazer política com os pés no chão, com responsabilidade e, principalmente, com trabalho. É assim que vamos construir um futuro melhor para o nosso estado”, disse.

Ainda na noite de segunda-feira (14), Wiveslando Neiva participou de três reuniões com apoiadores em Porto Velho. Os encontros foram marcados pelo diálogo com lideranças, apresentação das propostas de campanha e escuta das principais demandas da população. Para o candidato, cada reunião representa uma oportunidade de fortalecer alianças e ampliar a participação das pessoas no projeto político.

“Foi uma noite muito produtiva. Em cada encontro encontramos pessoas que acreditam no nosso trabalho, apresentam suas ideias e ajudam a construir esse projeto. Quero agradecer a cada apoiador que abriu as portas e esteve conosco. Essa caminhada é feita com união, diálogo e, acima de tudo, com muita vontade de trabalhar por Rondônia”, encerrou.