Houthis realizam novos ataques contra a Arábia Saudita, que emite alerta para Meca

Por G1

Publicada em 15/09/2026 às 09h17

Os Houthis realizaram novos ataques contra cidades e uma base militar da Arábia Saudita entre segunda e terça-feira (15), que deixaram 13 feridos. Riade prometeu uma resposta contundente contra o grupo terrorista iemenita e emitiu um alerta de perigo para Meca.

O grupo terrorista alinhado ao Irã afirmou que atacou uma base militar em Khamis Mushait, no sul da Arábia Saudita, e as cidades de Abha e Taif, e que seus integrantes estavam se entrincheirando em posições na costa oeste do Iêmen, ao longo do mar Vermelho.

Foram milhares de mísseis e drones lançados contra a base saudita em Khamis Mushait, que tiveram como alvos hangares de aeronaves, sistemas de radar, pistas de pouso e depósitos de munição, segundo os Houthis. Esse ataque teria sido uma retaliação a bombardeios sauditas no Iêmen, ainda de acordo com o grupo.

O governo saudita, que discute internamente como responder a um avanço rápido dos Houthis, afirmou que 13 civis ficaram feridas nas cidades alvejadas. A defesa civil do país também emitiu nesta terça um alerta de perigo potencial para Meca, a cidade mais sagrada para o islamismo, e para Taif e Jedá, no oeste do país, porém retirou o aviso alguns minutos depois.

Esta foi a primeira vez que a Arábia Saudita emite um alerta de perigo em Meca desde início de escalada nos combates contra os Houthis —que por sua vez foi deflagrada pela guerra do Oriente Médio entre EUA e Irã.

Ofensiva dos Houthis

Os avanços dos Houthis nos últimos dias, incluindo a tomada de diversas cidades-chave na costa do Iêmen e a ilha de Perim, no Estreito de Bab el-Mandeb, que dá acesso ao mar Vermelho, aumentaram a pressão sobre a Arábia Saudita.

O país teve suas exportações de petróleo afetadas nas últimas semanas por conta de um bloqueio marítimo houthi e por um bombardeio de drone vindo do Iraque que interrompeu a operação o oleoduto leste-oeste, o principal do país. Riade atribuiu o ataque ao oleoduto a milícias apoiadas pelo Irã no Iraque.

Na atual conjuntura, os Houthis estão próximos de controlar Bab el-Mandeb, segundo a agência de notícias Reuters. O Catar afirmou nesta terça que isso seria "catastrófico".

Em resposta à ofensiva dos Houthis, as Forças Aéreas saudita e iemenita intensificaram os bombardeios contra alvos do grupo, inclusive nas proximidades do histórico porto de Moca, no mar Vermelho. Mas o grupo terrorista manteve o controle efetivo de quase toda a costa oeste do país ao longo do mar Vermelho, segundo autoridades do governo iemenita reconhecido internacionalmente.