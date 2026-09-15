A regra antes do nome: Mensagens entre Moraes e Vorcaro levam STF a analisar como devem ser tratados indícios de crime encontrados pela PF envolvendo ministros da Corte

Por OAB/RO

Publicada em 15/09/2026 às 09h30

O Supremo Tribunal Federal tem nesta 3ª feira (15.set.2026) uma oportunidade que vai além de decidir o destino das informações encontradas pela Polícia Federal envolvendo Alexandre de Moraes. A Corte precisa responder a uma pergunta que continuará existindo quando esse caso terminar: qual é a regra a ser seguida quando a PF encontra, incidentalmente, numa investigação válida, indícios de possível crime praticado por um ministro do próprio Supremo?

A pergunta é incômoda, mas ficou inevitável. E não começou com Moraes.

Em fevereiro, no curso das investigações do Banco Master, a PF produziu um relatório a partir de dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro com elementos relacionados ao então relator do caso, ministro Dias Toffoli. Não se tratava só de imparcialidade. O documento levantava a hipótese de que Toffoli pudesse ser beneficiário final de uma estrutura de investimentos que recebeu recursos de Vorcaro.

O material chegou ao presidente do STF, Edson Fachin, pela via do artigo 33, parágrafo único, da Lei Orgânica da Magistratura: “Surgindo indícios de crime por magistrado, a autoridade policial remete os autos ao tribunal competente ‘a fim de que prossiga na investigação’”.

Em 12 de fevereiro, os 10 ministros declararam não caber a arguição de suspeição e preservaram os atos de Toffoli, que deixou a relatoria. Arquivou-se a arguição. O relatório que a embasou não foi arquivado. E uma pergunta ficou sem resposta pública: que tratamento se deu à dimensão criminal daquelas informações?

Esse ponto ganhou peso na última semana. O mesmo presidente que determinou a André Mendonça retirar o sigilo dos documentos do caso Master mantém sob sigilo a arguição de suspeição contra Toffoli, sob sua própria relatoria. O único precedente que serviria de parâmetro para o julgamento de 3ª feira permanece fora do alcance público.

Meses depois, a mesma investigação alcançou Alexandre de Moraes. Há uma diferença relevante: no caso Toffoli, o relatório decorreu da atuação da própria PF; no caso Moraes, discute-se uma ordem de Mendonça para que a PF identificasse pessoas mencionadas no material. A Procuradoria Geral da República questionou o procedimento, e a objeção é séria. Juiz não é investigador.

Mas a diferença não encerra a discussão. O celular já havia sido legitimamente apreendido. Uma coisa é discutir se um magistrado pode determinar de ofício novas diligências. Outra é decidir o destino de informações já contidas numa prova regularmente obtida.

Retiremos os nomes. A PF investiga “A” e apreende legalmente seu telefone. Na análise, encontra indícios de crime praticado por “B”, ministro do Supremo. O que ocorre no minuto seguinte? A PF interrompe a análise e remete o material? Pode organizar o que já existe? Quem autoriza o aprofundamento: o presidente, o relator, a PGR ou o plenário?

O artigo 33 oferece o ponto de partida, não todas as respostas. Se o Supremo entender que a PF deve parar e remeter tudo à Presidência, precisa dizer isso. Se concluir que só o plenário pode autorizar o avanço, precisa deixar claro. E então vem a pergunta inevitável: essa mesma regra explica o tratamento dado às informações sobre Toffoli? Pode explicar. Mas o Supremo precisa demonstrar como.

Instituições não constroem confiança só chegando à decisão correta. Constroem confiança mostrando que situações equivalentes recebem tratamento equivalente e situações diferentes, tratamento diferente por razões objetivas. É a igualdade aplicada ao procedimento.

O maior risco desse julgamento não é investigar Moraes nem concluir que não há condições jurídicas para investigá-lo. É produzir uma solução que só funcione para esse caso. O Estado precisa saber o que fazer antes de descobrir o nome que aparecerá na próxima mensagem.

Nesta 3ª feira, o Supremo não decide só o destino de um relatório policial. Define como o próprio Supremo pode ser investigado. E uma regra só merece esse nome quando vale também para quem a escreve.

Márcio Nogueira, 45 anos, é advogado, presidente da OAB Rondônia e pesquisador em inovação e tecnologia na Justiça.