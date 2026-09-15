Com filha em A Fazenda, Solange Gomes reage:“Quer aparecer”

Por ig

Publicada em 15/09/2026 às 10h12

Solange Gomes, 53 anos, usou suas redes sociais na noite de segunda-feira (14) para falar sobre a presença de sua filha, Stephanie Gomes, 26, no reality show A Fazenda, da Record.

Em seus Stories, a famosa comentou sobre o fato de sua filha ter sido confirmada como uma das 26 integrantes da casa, enquanto outras pessoas estavam reclamando por terem sido deixadas de fora.

"Gente, eu, Solange, eu fiquei muitos anos pra entrar na Fazenda. Eu entrei na Fazenda 13, em 2021. Eu tô vendo muita gente com raiva porque começou a Fazenda e não entrou", começou. "Eu acho curioso, assim, um elenco de 22 pessoas, né? Talvez 26. E as pessoas, tipo: 'Ah, porque a filha da Solange. Ah, porque não sei o quê'. Gente, eu acho que só resta aceitar e esperar a sua vez, sabe?", acrescentou.

A influenciadora explicou que ficou anos esperando a sua chance. "Eu fiquei muitos anos para entrar na Fazenda. Eu vi todo mundo ir, da minha geração. Eu ia na 7, aí não rolou. Depois eu ia na 8, aí não rolou. Depois eu ia na 10. Não adianta algumas pessoas ficarem com raiva porque um entrou e a outra não", pontuou.

"Gente, se vocês soubessem a quantidade de nãos que eu já levei na minha vida, eu continuo levando. E isso quando não me deixa no vácuo quando eu peço trabalho, quando eu peço emprego, e isso é com todo mundo. Eu não sou a única, não", declarou.

Ao refletir sobre o assunto, Solange Gomes disse que entende que algumas pessoas fazem isso apenas para aparecer e continuar em evidência.

Eu sei que muita gente faz isso porque quer causar, porque quer aparecer. Não adianta. Porque ou você vai entrar um dia ou você não vai entrar nunca. Tem que esquecer e seguir adiante, fazer outra coisa na vida. Não existe só Fazenda.Solange Gomes, mãe de Stephanie Gomes.

Apesar do climão, a modelo reforçou o fato de ter esperado por anos antes de conseguir sua chance no reality. "Eu fiquei anos para entrar. Para vocês terem uma noção, na Fazenda 7, vieram na minha casa, eu dei entrevista, fiquei toda feliz. Isso porque eu já estava esperando há alguns anos", concluiu.

Quem é a filha de Solange Gomes?

A Fazenda 18 estreou com um elenco polêmico de 26 participantes, entre eles, Stephanie Gomes, herdeira de Solange Gomes. A influenciadora é filha da ex-modelo, que esteve em A Fazenda 13. A participante é fruto do relacionamento entre Solange e Waguinho, ex-cantor de pagode.

Em 2023, na Record TV, Stephanie integrou o elenco do reality A Grande Conquista e deixou a competição ainda no começo. Na época, ela foi a segunda eliminada da temporada, após enfrentar Erick Ricarte e Tiago Dionisio na disputa pela permanência no programa.