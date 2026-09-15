Tony Ramos confessa receber aposentadoria do INSS: “Por mérito”
Por IG
Publicada em 15/09/2026 às 10h15
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Aos 77 anos, Tony Ramos deixou claro que não pretende deixar as telinhas, como muitas pessoas vêm dizendo. No entanto, para a surpresa de grande parte da população brasileira, o ator já recebe a aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) há alguns anos.

Durante sua participação no programa Conversa com Bial, da TV Globo, o intérprete explicou que se aposentou após contribuir por quase quatro décadas com a Previdência Social.

"Do INSS já desfruto por mérito. Eu me aposentei depois de ter colaborado por 37 anos e cinco meses", explicou o artista, que atualmente está no ar como Otoniel em Quem Ama Cuida, trama das 21h da emissora carioca.

Ao longo da conversa com o apresentador Pedro Bial, Tony comentou sobre sua atual relação com o trabalho, já que as coisas mudaram bastante ao longo dos anos. Apesar de aposentado, o ator destacou que não se vê abandonando a carreira artística.

Reprodução/X/Globoplay

Tony Ramos

Segundo ele, sua ideia é apenas reduzir o ritmo de trabalho, mas continuar ativo. "Eu gosto mesmo de trabalhar", afirmou. 

Esse negócio de parar de trabalhar... Eu vou diminuir o ritmo. Isso chama-se prazer, vontade.Tony Ramos, ator da TV Globo.

Por fim, o ator ainda rebateu a ideia de que continuar trabalhando seria uma forma de resistência ao descanso. "Não é ‘agarrou o osso e não quer largar o osso’. Por favor, imagem boba e burra. Não é isso, não. É gostar de exercer o ofício", concluiu.

Família

Em Quem Ama Cuida, o famoso interpreta Otoniel, personagem que tem causado as mais diversas reações no público, principalmente por sua postura conservadora e pelas interferências na vida do neto Mau Mau, interpretado por João Victor Gonçalves.

Entretanto, as coisas são bem diferentes longe das câmeras. Ao falar sobre os seus netos, o ator afirma ter uma relação bastante diferente com Henrique, de 26 anos, e Gabriela, de 22. O famoso contou que procura conversar com os dois sobre os planos e escolhas de cada um, mas tudo isso sem invadir a privacidade deles.

“Eu converso com meus netos sobre sonhos, os sonhos que eles têm, os caminhos deles, a vida deles. A gente fala de tudo, como qualquer família, e eu respondo aquilo que me perguntam. Nunca escondi nada”, disse.

Além disso, T ony destacou que evita fazer perguntas sobre relacionamentos ou outros aspectos mais íntimos da vida dos netos sem que eles mesmos decidam compartilhar, para não ser invasivo.

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