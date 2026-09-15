Monitoramento da Energisa aponta quase 1 milhão de raios em Rondônia em 2026

Por energisa

Publicada em 15/09/2026 às 10h37

O monitoramento meteorológico utilizado pela Energisa identificou mais de 985 mil raios que atingiram o solo em Rondônia entre janeiro e julho de 2026. O número é 44% maior que o registrado no mesmo período de 2025. Os municípios com os maiores registros de raios foram Porto Velho, Guajará-Mirim, São Francisco do Guaporé, Vilhena e Pimenteiras do Oeste.

Os dados são do Grupo Storm, empresa especializada em monitoramento climático e meteorológico que presta serviço para a Energisa. As informações ajudam a concessionária a antecipar cenários, planejar recursos e preparar as equipes para possíveis impactos na rede elétrica.

Os números de 2025 indicam que a incidência de raios tende a aumentar a partir de setembro, com a chegada do período de tempestades no estado. Somente entre setembro e novembro, a média mensal chegou a cerca de 400% acima da média observada entre janeiro e agosto. Em 2026, esse cenário pode ser potencializado pelos efeitos do Super El Niño, que favorecem temperaturas elevadas e a formação de tempestades.

Raios também afetam a rede elétrica

Além dos riscos à população, os raios podem danificar equipamentos e provocar interrupções no fornecimento de energia. Entre janeiro e julho de 2026, as ocorrências na rede causadas por descargas atmosféricas cresceram mais de 3% em comparação com o mesmo período de 2025.

Segundo o gerente de Operações da Energisa Rondônia, Carlos Augusto Finco, a concessionária está preparada para atuar, mas a segurança da população exige atenção redobrada.

“O Plano de Contingência da Energisa está ativo e nossas equipes permanecem preparadas e em prontidão para atender às ocorrências. Durante uma tempestade, a população jamais deve se aproximar de fios caídos ou tentar retirar objetos em contato com a rede. Somente nossos profissionais possuem treinamento e equipamentos adequados para realizar esse tipo de intervenção com segurança”, explica.

Cuidados durante as tempestades

A Energisa orienta:

Nunca se aproxime de fios rompidos ou caídos, pois eles podem continuar energizados;

Não toque nem tente retirar árvores, galhos, telhas ou outros objetos em contato com a rede;

Mantenha distância de postes ou objetos sobre a rede e alerte outras pessoas sobre o risco;

Evite áreas abertas e locais próximos a árvores, postes e cercas metálicas;

Retire os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas, sempre que for possível realizar o procedimento com segurança;

Nunca faça podas ou reparos próximos à rede elétrica por conta própria.

As ocorrências devem ser comunicadas pelo telefone 0800 647 0120 ou pelo WhatsApp Gisa, no número (69) 99358-9673.