Projeto oferece formação gratuita para mulheres empreendedoras de Porto Velho

Por Helen Paiva

Publicada em 15/09/2026 às 11h04

Mulheres de Porto Velho e das comunidades ribeirinhas que já têm um negócio ou uma ideia para tirar do papel podem participar do projeto Mulheres da Amazônia em Rede. A iniciativa oferece 50 vagas para uma formação gratuita em empreendedorismo e liderança, com duração de 10 meses.

Realizado pelo Impact Hub Brasil em parceria com a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM) da Prefeitura de Porto Velho, o projeto terá capacitações e mentorias sobre empreendedorismo, marketing, fortalecimento de marcas, comercialização e acesso a novos mercados e canais de venda.

“É uma oportunidade para que mais mulheres tenham acesso a conhecimento e ferramentas para transformar boas ideias em geração de renda. Temos mulheres talentosas na área urbana e nas comunidades ribeirinhas, e queremos que elas encontrem cada vez mais espaço para desenvolver seus negócios”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Quem pode participar

Podem se inscrever mulheres que morem em Porto Velho ou em comunidades ribeirinhas e tenham um negócio próprio ou uma ideia de negócio, preferencialmente relacionada aos produtos da Amazônia.

Não é necessário ter CNPJ, ser MEI ou experiência anterior como empreendedora.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 18 de setembro, por meio de formulário eletrônico - acesse: Link de inscrição Mulheres Na Amazônia em Rede.

Durante a inscrição, as candidatas devem preencher os dados solicitados, responder às perguntas e anexar a documentação.

Atenção!!!

As 50 vagas serão preenchidas conforme a pontuação obtida no processo de seleção.

Projeto: Mulheres da Amazônia em Rede

Inscrições: até 18 de setembro

Vagas: 50

Participação: gratuita

Duração: 10 meses

Inscrição: formulário eletrônico pelo link de inscrição:

Inscrição Mulheres da Amazônia em Rede