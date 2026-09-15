Projeto oferece formação gratuita para mulheres empreendedoras de Porto Velho

Mulheres de Porto Velho e das comunidades ribeirinhas que já têm um negócio ou uma ideia para tirar do papel podem participar do projeto Mulheres da Amazônia em Rede. A iniciativa oferece 50 vagas para uma formação gratuita em empreendedorismo e liderança, com duração de 10 meses.
Realizado pelo Impact Hub Brasil em parceria com a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM) da Prefeitura de Porto Velho, o projeto terá capacitações e mentorias sobre empreendedorismo, marketing, fortalecimento de marcas, comercialização e acesso a novos mercados e canais de venda.
“É uma oportunidade para que mais mulheres tenham acesso a conhecimento e ferramentas para transformar boas ideias em geração de renda. Temos mulheres talentosas na área urbana e nas comunidades ribeirinhas, e queremos que elas encontrem cada vez mais espaço para desenvolver seus negócios”, destacou o prefeito Léo Moraes.
Quem pode participar
Podem se inscrever mulheres que morem em Porto Velho ou em comunidades ribeirinhas e tenham um negócio próprio ou uma ideia de negócio, preferencialmente relacionada aos produtos da Amazônia.
Não é necessário ter CNPJ, ser MEI ou experiência anterior como empreendedora.
As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 18 de setembro, por meio de formulário eletrônico - acesse: Link de inscrição Mulheres Na Amazônia em Rede.
Durante a inscrição, as candidatas devem preencher os dados solicitados, responder às perguntas e anexar a documentação.
Atenção!!!
As 50 vagas serão preenchidas conforme a pontuação obtida no processo de seleção.
Projeto: Mulheres da Amazônia em Rede
Inscrições: até 18 de setembro
Vagas: 50
Participação: gratuita
Duração: 10 meses
Inscrição: formulário eletrônico pelo link de inscrição:
Inscrição Mulheres da Amazônia em Rede
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