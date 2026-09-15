Marcos Rogério fala sobre crise no STF, diz que leilão da Caerd é “totalmente inadequado” e aposta em vitória de Flávio no 1º turno

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/09/2026 às 10h32

O senador Marcos Rogério (PL), candidato ao Governo de Rondônia, afirmou que a crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal deve ganhar peso na reta final da eleição presidencial e disse acreditar na possibilidade de Flávio Bolsonaro vencer a disputa já no primeiro turno. As declarações foram dadas durante entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira.

Na avaliação do candidato, o ambiente político nacional mudou ao longo da campanha e temas ligados ao Judiciário e a casos de corrupção passaram a ocupar espaço que antes estava concentrado na economia. Marcos Rogério sustentou que esse cenário tende a beneficiar eleitoralmente Flávio Bolsonaro.

“Eu acho que essa crise do Supremo vai escalar e ela favorece muito o Flávio.”

Ao comentar a disputa presidencial, Marcos Rogério foi além e disse acreditar que o candidato apoiado pelo seu grupo político tem condições de liquidar a eleição ainda na primeira votação. Segundo ele, os demais concorrentes não estariam conseguindo apresentar crescimento suficiente para alterar o cenário.

“Eu acredito que o Flávio ganhe a eleição [...] com a possibilidade de ganhar no primeiro turno.”

Na agenda estadual, um dos pontos mais duros da entrevista foi a crítica ao processo envolvendo a Caerd. Marcos Rogério afirmou não ser contrário, em princípio, à concessão dos serviços, mas classificou como “totalmente inadequado” realizar o leilão durante o período eleitoral e na reta final do atual governo. Também reclamou da falta de debate com consumidores e prefeitos sobre investimentos, tarifas e obrigações previstas em um contrato de longo prazo.

“Eu sou contra o momento em que está acontecendo e como está acontecendo. Você fazer um leilão para privatizar a Caerd no período eleitoral [é] totalmente inadequado.”

Marcos Rogério ainda disse esperar que o processo seja suspenso e deixado para decisão do próximo governo. Durante a entrevista, afirmou que uma concessão poderá até ser discutida posteriormente, mas defendeu a adoção de salvaguardas aos consumidores e maior transparência. Ao avaliar a situação atual da companhia, disse que a Caerd presta serviço ruim e atribuiu os problemas da empresa a falhas de gestão, e não aos servidores.

“Não dá para você fazer um leilão desse tamanho no meio de uma eleição. Lá na frente podemos até discutir isso com muita clareza, com muita transparência. Talvez esse seja o caminho, mas não agora.”

No trecho mais sensível da conversa sobre o STF, Marcos Rogério também comentou as investigações relacionadas ao caso Master. Ele afirmou que decisões tomadas no âmbito da investigação teriam exposto integrantes da Corte e defendeu uma reforma mais ampla do Estado e do sistema institucional brasileiro. As declarações foram feitas no contexto da avaliação política do senador sobre os efeitos da crise do Judiciário na eleição presidencial.

“A mãe de todas as reformas hoje chama-se reforma do Estado.”

A entrevista também abordou saúde, segurança pública, reforma tributária, infraestrutura e meio ambiente. Marcos Rogério apresentou propostas para o Governo de Rondônia, defendeu revisão de despesas estaduais e voltou a apontar a segurança como uma das áreas mais críticas da administração pública.

Assista à entrevista na íntegra: