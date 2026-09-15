Empretec Rural tem datas alteradas e inscrições seguem abertas em Rolim de Moura

Por Assessoria

Publicada em 15/09/2026 às 10h33

A Prefeitura de Rolim de Moura informa que o Seminário Empretec Rural teve suas datas alteradas e será realizado de 23 a 28 de novembro de 2026. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 9 de novembro.

A mudança no período de realização ocorreu em razão da coincidência da data anteriormente programada com a realização do Concafé. Com a alteração, o Seminário Empretec Rural será realizado de 23 a 28 de novembro de 2026, mantendo a carga horária de 60 horas, em uma imersão de seis dias, de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Auditório do Sebrae, localizado na Avenida 25 de Agosto, nº 2190, Centro, em Rolim de Moura.

A formação é promovida pela Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEMPLADEGE) e da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), em parceria com o Sebrae, e é voltada ao desenvolvimento de habilidades empreendedoras e à melhoria da gestão dos negócios no campo.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 9 de novembro de 2026, data que também será o prazo final para entrega da documentação necessária à habilitação.

A pré-inscrição pode ser realizada pelo link: https://forms.cloud.microsoft/r/iDSLsWxRLU

A inscrição também pode ser feita presencialmente na Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O mesmo local será utilizado para a entrega da documentação exigida.

Para a inscrição, serão exigidos, em cópia simples ou digitalizada: RG e CPF; número de telefone para contato; comprovante de residência em Rolim de Moura; Inscrição de Produtor Rural (CAF); e comprovação de vínculo de parentesco, quando a inscrição for realizada por terceiro que tenha parentesco com o produtor rural responsável pelo cadastro.

As entrevistas de seleção serão realizadas pelo Sebrae entre os dias 9 e 13 de novembro de 2026, nas dependências da instituição, mediante agendamento. A etapa fará parte do processo de seleção, que contará com critérios classificatórios e eliminatórios.

Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas.