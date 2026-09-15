Prefeitura anuncia oficialmente mais de 3 mil vagas para concurso público; serão 7 concursos diferentes, um deles sendo realizado ainda em 2026

Por Letícia Regis

Publicada em 15/09/2026 às 09h22

A prefeitura de Porto Velho realizou o anúncio oficial do lançamento de mais um concurso público municipal nesta segunda-feira (14). A iniciativa da atual gestão dá continuidade ao planejamento que prevê a realização de sete concursos dentro do período de 2 anos, ampliando o quadro de servidores e fortalecendo áreas essenciais da administração pública.

Atualmente a prefeitura já lançou os seguintes concursos:

Guarda Municipal: 150 vagas

Educação (Semed): 430 vagas

Saúde (Semusa): 2.678 vagas

Procuradoria-Geral do Município (PGM): 23 vagas

Controladoria-Geral do Município (CGM): 36 vagas

Secretaria Municipal de Economia (Semec): 35 vagas

O plano de estruturação do funcionalismo totaliza mais de 3 mil vagas.

Além desses, o município também abre 71 vagas para o concurso do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (IPAM), para candidatos de níveis médio e superior.

No total, 25 vagas serão para contratação imediata, enquanto outras 46 formarão cadastro de reserva.

A organização do concurso ficará sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), banca que já foi definida para conduzir o certame.

Entre as oportunidades de nível superior estão diferentes especialidades do cargo de Analista Autárquico. As áreas contempladas são Administrativa, Ciências Contábeis, Administração, Ciências Atuariais, Gestão Financeira, Tecnologia da Informação, Serviço Social, Auditoria de Controle Interno, Auditoria Médica, Auditoria de Enfermagem, Auditoria Odontológica, Médico Perito e Direito.

Para quem possui nível médio, estão previstos os cargos de Técnico Autárquico nas especialidades Administrativa e de Informática.

A previsão é que o edital do concurso seja publicado ainda em setembro de 2026. A expectativa é de que as provas sejam realizadas até dezembro deste ano.

Expectativa

Demonstrar a transparência do planejamento municipal e reforçar o compromisso com o fortalecimento das equipes técnicas, visando a melhoria do atendimento prestado à população de Porto Velho.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, esse é um marco para a capital. “Temos feito esses concursos com muita responsabilidade, com contenção de despesas e gestão efetiva para que possamos realmente atender a nossa população através do serviço público. Esse, é um benefício real para a nossa população, que aguarda essa iniciativa há tantos anos, acredito que todo o esforço vai valer a pena, porque quem ganha com isso é a nossa cidade”.

Ele continuou dizendo: “Valorizar o servidor e melhorar o serviço público é uma das prioridades dessa iniciativa. Vale se atentar também que existem outros editais de convocação de processos seletivos e tantas outras modalidades que complementam a ideia de melhor atender as pessoas da nossa capital, gerando cada vez mais oportunidades”.

Mais detalhes sobre o edital, inscrição, requisitos, remunerações, conteúdo das provas, datas e demais regras do concurso serão divulgadas posteriormentes.