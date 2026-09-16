Bruno Scheid cobra Senado forte, critica Lula e Moraes e dispara: “País sem lei é país fora da lei”

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 09h45

O candidato ao Senado Bruno Scheid (PL) elevou o tom contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes e defendeu um Senado disposto a exercer suas atribuições diante de integrantes do Supremo Tribunal Federal. A manifestação ocorre enquanto o STF enfrenta uma crise interna provocada por acusações envolvendo Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.



Escolhido por Jair Bolsonaro para disputar o Senado em Rondônia, Scheid afirmou que o país não vive apenas uma disputa política entre campos adversários, mas um conflito sobre o cumprimento das leis. “O Brasil hoje tem dois lados. Sim, o lado daqueles que querem o cumprimento da lei e o lado daqueles que não respeitam a lei”, declarou.



Na sequência, Bruno direcionou as críticas a Lula e Moraes. “Lula e Alexandre de Moraes insistem em não respeitar as leis”, afirmou. O candidato também acusou os dois de integrarem um sistema de proteção política e institucional voltado, segundo ele, à manutenção do poder.



Scheid defendeu diretamente a abertura de processo de impeachment contra Alexandre de Moraes e sustentou que o Senado precisa exercer sua competência constitucional diante das acusações e questionamentos envolvendo o ministro. “Nós fazemos parte da grande maioria dos brasileiros que exige a abertura do processo de impeachment de Alexandre de Moraes. [...] Ninguém está acima da lei”, disse.



O candidato resumiu sua posição com uma sequência de frases sobre o papel das leis na democracia. “País sem lei é país fora da lei. Fora da lei não existe paz social. Fora da lei não existe democracia. Fora da lei é a barbárie. Fora da lei é a injustiça”, afirmou.



Ao final, Bruno voltou a defender o impeachment de Moraes e vinculou sua posição à cobrança por respeito às instituições e às leis. “Pelo impeachment de Alexandre de Moraes, pela obediência à lei, pelo fim do governo Lula-Moraes, por um Brasil do lado da lei”, concluiu.