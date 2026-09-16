Prefeitura realiza ação especial em alusão ao Setembro Amarelo na Unidade Básica de Saúde Vista Alegre

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 10h43

A Prefeitura de Espigão do Oeste realiza ação especial em alusão ao Setembro Amarelo na Unidade Básica de Saúde Vista Alegre.

Ontem, dia *15/09/2026*, realizamos uma ação especial em alusão ao Setembro Amarelo na *UBS Vista Alegre*.

Foi um momento de cuidado, escuta e acolhimento, com foco na valorização da vida e na saúde mental.

*Nossa programação contou com:*

Palestra com a Psicóloga *Gloria Stange*

Participação da Médica *Dra. Ana Cláudia - Médica da UBS Vista Alegre*

Roda de conversa e apoio em saúde mental

Momento de relaxamento com massagens para nossos usuários, com as massagistas *Natiele e Gorete*

Agradecemos a todos que participaram e fizeram deste momento um espaço de afeto e cuidado. Falar é a melhor solução! Você não está sozinho(a).