Prefeitura realiza ação especial em alusão ao Setembro Amarelo na Unidade Básica de Saúde Vista Alegre

A Prefeitura de Espigão do Oeste realiza ação especial em alusão ao Setembro Amarelo na Unidade Básica de Saúde Vista Alegre.
Ontem, dia *15/09/2026*, realizamos uma ação especial em alusão ao Setembro Amarelo na *UBS Vista Alegre*.
Foi um momento de cuidado, escuta e acolhimento, com foco na valorização da vida e na saúde mental.
*Nossa programação contou com:*
Palestra com a Psicóloga *Gloria Stange*
Participação da Médica *Dra. Ana Cláudia - Médica da UBS Vista Alegre*
Roda de conversa e apoio em saúde mental
Momento de relaxamento com massagens para nossos usuários, com as massagistas *Natiele e Gorete*
Agradecemos a todos que participaram e fizeram deste momento um espaço de afeto e cuidado. Falar é a melhor solução! Você não está sozinho(a).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!