Christina Rocha explica decisão de comandar A Fazenda 18

Por IG

Publicada em 16/09/2026 às 10h15

Christina Rocha assumiu o comando dos produtos digitais de A Fazenda 18 e será o primeiro contato dos participantes depois de cada eliminação do reality da Record. Com mais de quatro décadas de televisão, a apresentadora afirma que pretende combinar firmeza e cuidado nas conversas com quem deixar o confinamento. O projeto também representa uma mudança profissional para a comunicadora, que buscava um formato diferente desde o encerramento de sua passagem pelo SBT.

Em entrevista ao site da emissora paulista, Christina Rocha explicou que decidiu esperar por um trabalho que despertasse seu interesse depois de deixar a antiga emissora. "Estava precisando de algo novo. Após a minha saída do SBT, eu dei um tempo até encontrar o que realmente quisesse fazer, porque estava tudo muito igual. Sabe aquele negócio morno? Eu queria uma coisa diferente, que fizesse o meu olho brilhar. É claro que não parei, continuei fazendo os meus trabalhos nas redes sociais", disse.

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Fã de realities, a apresentadora afirmou que o gênero e a oportunidade de trabalhar diretamente com plataformas digitais pesaram na decisão. Christina também contou que gosta de observar o comportamento humano e enxergou no projeto uma possibilidade de aprendizado.

Christina Rocha explica por que aceitou A Fazenda 18

"Eu sempre amei realities e, quando veio o convite, já pensei logo em topar! Primeiro, que é na área digital e é tão bacana, é um desafio interessante para mim. Reality é muito legal, eu gosto de observar o comportamento das pessoas. Por exemplo, se eu for à tua casa, eu não vou reparar se os seus móveis são assim, que roupa você está usando, mas eu gosto de observar as pessoas, o comportamento humano", declarou.

Christina Rocha também destacou que pretende aproveitar a experiência para conhecer uma nova dinâmica profissional. "Eu tenho uma vida estabilizada financeiramente, já fiz muita coisa, então agora vou fazer o que eu gosto. É um período curto, são três meses, e eu estou curtindo demais fazer algo nas plataformas digitais", afirmou.

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A comunicadora acrescentou que pretende usar o período para sair de formatos aos quais estava habituada. "Eu vou aprender e ainda fazer o que eu gosto! Vou me desafiar nesses três meses. São muitos anos de carreira e vou sair da mesmice, digamos assim. O público do digital é muito forte, e aí eu pensei, é coisa nova, casa nova e vou conhecer gente. Tenho muito a aprender e fazer!", contou.

Ao falar sobre as entrevistas com os participantes eliminados de A Fazenda 18, Christina Rocha afirmou que não pretende buscar repercussão digital a qualquer custo. A apresentadora reconheceu que conflitos e questionamentos fazem parte da cobertura de realities, mas ressaltou que levará em consideração o momento vivido por quem acaba de perder a disputa. "O ser humano tem que ser tratado com muito cuidado. Claro que eu vou mostrar os erros, mas também sei que é um sonho interrompido".

"Eu sou uma pessoa, às vezes, brava, mas eu acho que o ser humano tem que ser tratado com muito cuidado. Claro que eu vou mostrar os erros, mas também sei que é um sonho interrompido. Eu sou de televisão, sei que todo mundo espera uma coisa mais quente, uma fofoquinha, um enfrentamento, e isso faz parte, mas também temos que tomar muito cuidado para não sacrificar a pessoa que está saindo de um confinamento", disse.

Por fim, Christina Rocha afirmou que manterá sua maneira habitual de conduzir entrevistas durante a experiência digital. "Eu sou justa, não quero falar algo só para causar na internet. Vou falar o que precisa ser dito, vou ser a Christina", declarou.