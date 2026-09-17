Ciclofaixa da Raimundo Cantuária é importante ligação entre zona Leste e Centro 

Por Jhon Silva

Publicada em 17/09/2026 às 11h54

Para muitos moradores de Porto Velho, a bicicleta faz parte da rotina de deslocamento para o trabalho, estudo e outras atividades. Nesse cenário, a ciclofaixa da avenida Raimundo Cantuária tem papel importante por criar uma ligação entre a zona Leste, região com grande concentração de ciclistas, e a área central.

A estrutura percorre uma extensa parte da avenida e oferece um espaço destinado à circulação de bicicletas, integrando esse meio de transporte ao sistema de mobilidade da cidade. A orientação é para que os ciclistas utilizem corretamente o espaço e respeitem o sentido de circulação.

Os cruzamentos exigem atenção especial. Nesses pontos, a sinalização em vermelho serve justamente para chamar a atenção de quem está de bicicleta e também dos condutores que precisam atravessar a ciclofaixa.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Lima, explica que o cuidado precisa ser compartilhado. “A ciclofaixa é um espaço importante para quem utiliza a bicicleta diariamente. Nos cruzamentos, principalmente, ciclistas e motoristas precisam redobrar a atenção. O condutor deve observar antes de avançar sobre a ciclofaixa e o ciclista também precisa respeitar o sentido correto e a sinalização”.

A recomendação aos motoristas é reduzir a velocidade e verificar a aproximação de bicicletas antes de realizar conversões ou cruzar o espaço destinado aos ciclistas. Dependendo da posição dos veículos, a visualização de quem está pedalando pode ficar prejudicada.

Para quem utiliza a ciclofaixa, outro cuidado é evitar trafegar na contramão. Respeitar o sentido indicado reduz o risco de colisões entre os próprios ciclistas e torna os deslocamentos mais previsíveis para todos que compartilham a via.

Para o prefeito Léo Moraes, incentivar diferentes formas de deslocamento também passa pela segurança de quem escolhe a bicicleta. “Temos muitos moradores que utilizam a bicicleta todos os dias e precisamos olhar para esse público dentro da mobilidade da cidade. A ciclofaixa cumpre uma função importante, mas a segurança depende também do respeito entre motoristas, motociclistas e ciclistas. Cada um fazendo a sua parte ajuda a tornar o trânsito mais seguro”.