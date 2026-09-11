Candidatos aceleram campanha em busca dos votos, disputa pela sucessão estadual é maior, eleitor está preparado para votar?

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/09/2026 às 14h00

Eleições – Como se previa a proximidade de as eleições gerais aos poucos vem mobilizando a população. E aumentando a tensão dentre os candidatos e eleitores. Em outubro o eleitorado brasileiro comparecerá às urnas para reeleger ou eleger o presidente da República, os governadores e respectivos vices; duas das três vagas de cada Estado e Distrito Federal ao Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Em Rondônia a escolha dos dois senadores, do governador, das oito vagas a deputado federal e os 24 estaduais predomina em casa, no trabalho, no lazer, na conversa de boteco, praças. Também destaques as pesquisas, porque admitam ou não, servem de parâmetro do que poderá ocorrer na escolha dos candidatos, mais para os cargos majoritários (presidente da República e governadores).

Governador – Rondônia tem seis candidatos em busca do cargo ocupado pelo governador Marcos Rocha (PSD), que está no segundo mandato seguido. Três deles, de acordo com pesquisas e sondagens públicas realizadas por empresas especializadas e emissoras de comunicação (rádio e TV), além dos sites estariam acima dos demais. Dois ex-prefeitos, Hildon Chaves (UB), de Porto Velho, e Adailton Fúria (PSD), de Cacoal. O senador e presidente regional do PL, Marcos Rogério também ocupa lugar de destaques nas sondagens públicas, sempre à frente dos demais, mas não em condições de vitória no primeiro turno, feito considerado impossível devido ao nível de equilíbrio para mais ou para menos dos candidatos, situação que não deverá mudar até o dia das eleições. Tudo indica, que Rogério é um dos nomes que deverá disputar o segundo turno. O provável adversário está difícil de antecipar, inclusive o candidato do PT, ex-deputado federal Expedito Netto, que teria chances de ser um dos dois mais bem votados no primeiro turno. Também não pode ser descartada ascensões de Pedro Abib (MDB) e Samuel Costa (PSB).

PL – Durante boa parte da semana o senador e presidente estadual do PL, Marcos Rogério, candidato a governador, e o deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) estiveram visitando municípios no interior do Estado. Rogério e Mendonça participaram de vários encontros com lideranças comerciais, agrícolas, sociais, culturais discutindo um plano de governo voltado para o fortalecimento dos vários segmentos e, consequentemente da economia do Estado. Os candidatos promoveram intensas caminhadas nos municípios de Rolim de Moura, Alta Floresta e Alto Alegre ouvindo e discutindo com a população propostas concretas, para que seja elaborado um Plano de Governo de acordo com as reais necessidades do povo de Rondônia, fortalecendo a economia e garantindo empregos. As eleições gerais estão chegando. Faltam 23 dias para o primeiro turno e, segundo pesquisas já publicadas, ainda há um número muito elevado de eleitores indecisos.

Orientação – O assunto já foi motivo de comentários na coluna em várias oportunidades, mas como estamos entrando na reta final da campanha vamos alertar. A preocupação com o provável número elevado de votos nulos. O eleitor terá que movimentar a urna eletrônica em seis oportunidades e, em cada operação apertar o “confirma”. Ao votar para senador, o eleitor terá que escolher dois candidatos. Nas eleições municipais de 2024, quando o eleitor votou a prefeito e a vereador, ou seja, somente duas operações, a abstenção foi de quase 27%, fora os nulos e brancos. É muito importante que os candidatos peçam votos, mas também que orientem os eleitores de como será a sequência de votação na urna eletrônica, que inicia com o deputado federal, depois o estadual, primeira vaga de senador, segunda vaga de senador, governador e presidente da República.

Ame o... – A campanha eleitoral do candidato do PSD, partido presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha, o ex-prefeito de Cacoal à sucessão estadual está dividida. Ainda não ocorreu manifestação de Rocha hipotecando apoio ao candidato do partido, o ex-prefeito de Cacoal Adailton Fúria, e nem de Fúria sobre a participação de Rocha na campanha. O governador tem o comando de a “máquina” administrativa, que influencia sim, no apoio de prefeitos que são parceiros do Governo do Estado, além da experiência de Rocha que está no segundo mandato seguido. Acreditamos que seria importante que Rocha ou Fúria abram o jogo, porque para ser vitorioso em eleições são necessários votos. Política eleitoral é acima de tudo exercer a operação matemática de somar, jamais de divisão. E parceria é algo que não se nota entre Rocha e Fúria, situação que precisa ser revista pelas equipes de campanha, porque está sendo muito bem aproveitada pelos adversários. Campanha política tem que priorizar o “ame, ou deixe-o”.

Respigo

Candidata a deputada estadual pelo PT, a ex-senadora Fátima Cleide participou de inúmeros encontros na capital e interior durante a semana. Fátima é uma liderança consolidada do partido e teve atuação destacada na passagem pelo Senado, onde teve como uma das bandeiras a defesa permanente de segurança, estabilidade e valorização do servidor público, e fez parte da equipe do alto escalão de o Governo Lula +++ Rondônia continua sendo um “corredor” de passagem de drogas vindas da Bolívia, encaminhadas para outros Estados e até países. As constantes apreensões de veículos transportando cocaína, craque, maconha e outras drogas como a realizada esta semana na BR 429 em Seringueiras de cerca de 360 quilos de entorpecente, confirma isso +++ A ex-deputada estadual Cássia dos Muleta vem trabalhando forte visando seu retorno à Assembleia Legislativa (Ale). Os Muleta sempre estiveram representados politicamente, na Ale-RO com João, Amauri e Cássia, na Câmara Federal com João, e agora Cássia trabalha forte para retornar ao Parlamento Estadual a partir de janeiro +++ Coritiba e Athetico Paranaense fazem o clássico paranaense Atletiba, hoje, 20h, no Couto Pereira em jogo válido pelo Brasileirão A. O Coxa está com 37 pontos na sétima colocação e o Athetico o terceiro colocado com 45 pontos.

+++ Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas festivas, não pode faltar Chopp Colônia, o melhor do Brasil.

+++ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9.8112.1412