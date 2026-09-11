Furia propõe construção do Hospital dos Acidentados de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 11/09/2026 às 13h50

Criar uma estrutura específica para atender vítimas de acidentes de trânsito é uma das propostas de Adailton Furia (PSD) para a saúde de Rondônia. Diante dos números alarmantes de acidentes registrados no estado e da superlotação do Hospital João Paulo II, Furia prevê a construção do Hospital dos Acidentados de Rondônia, com estrutura para atendimento de trauma, emergência, cirurgias, reabilitação e assistência multiprofissional.

A proposta está incluída no plano de governo e prevê a criação de uma referência estadual especializada no atendimento às vítimas de sinistros de trânsito. A unidade deverá reunir, em uma mesma linha de cuidado, serviços de urgência, cirurgia do trauma, ortopedia, terapia intensiva e reabilitação física, funcional e psicossocial. A ideia é que o atendimento não fique restrito ao primeiro socorro. O hospital deverá acompanhar o paciente também nas etapas posteriores ao trauma, com atuação de diferentes profissionais de saúde.

A proposta considera o impacto dos acidentes de trânsito sobre a rede de saúde. Dados do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), apontam que 35.901 pessoas estiveram envolvidas em sinistros de trânsito em Rondônia em 2025, aumento de 5,1% em relação ao ano anterior.

No mesmo período, foram registradas 456 mortes e 14.036 pessoas ficaram feridas. Os motociclistas representaram a maior parcela das vítimas fatais, com 272 mortes, o equivalente a aproximadamente 60% do total.

Pressão sobre a rede de urgência

Em Porto Velho, o Hospital Estadual e Pronto-Socorro João Paulo II é referência para atendimentos de urgência e emergência, incluindo casos de trauma. Entre janeiro e agosto de 2025, atendeu 23.635 pacientes e realizou 1.817 cirurgias complexas.

Para Furia, a concentração de diferentes tipos de atendimento em uma mesma estrutura contribui para a sobrecarga da rede. A proposta do Hospital dos Acidentados é criar uma unidade com fluxo próprio para as vítimas de acidentes de trânsito.

“Já passou da hora de o Estado de Rondônia ter um hospital dos acidentados. É isso mesmo, um hospital para atender pessoas vítimas de acidentes de trânsito. É isso que nós precisamos para desafogar o nosso sistema de saúde. Tá todo mundo embolado, tá todo mundo na mesma fila. E, a partir do momento que você descentraliza o serviço dentro da rede, você melhora a qualidade desse serviço”, afirmou Furia.

O candidato também defende que a nova estrutura tenha integração com ações de atendimento e reabilitação realizadas em outras regiões do Estado, permitindo que a assistência às vítimas não fique concentrada apenas na capital.

Prevenção e segurança viária

Além da assistência às vítimas, o plano de governo prevê uma política permanente de segurança viária para reduzir mortes e lesões provocadas por sinistros de trânsito.

A proposta reúne ações de educação, engenharia, sinalização, fiscalização e tecnologia, orientadas por dados e pelo mapeamento dos pontos de maior risco. Entre os grupos prioritários estão motociclistas, pedestres, ciclistas, estudantes, idosos e jovens condutores.

Também estão previstas campanhas permanentes de prevenção à associação entre álcool e direção, incentivo ao uso correto de capacete e outros equipamentos de segurança e ações de educação para o trânsito desde a infância.

Em parceria com o Detran-RO, universidades e instituições parceiras, o plano prevê ainda ações de atenção e reabilitação física, funcional e psicossocial às vítimas de sinistros, integradas à Rede Estadual de Atenção ao Trauma e aos serviços de referência do SUS.

Essas medidas deverão ser articuladas ao Hospital dos Acidentados de Rondônia, que, segundo a proposta, será a referência estadual para o atendimento especializado às vítimas de acidentes de trânsito.