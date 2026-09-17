Direto do Sítio: Prefeitura lança vitrine digital para fortalecer agricultura familiar

Por ASSESSORIA

Publicada em 17/09/2026 às 11h45

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEMPLADEGE), em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), realiza no dia 24 de setembro, às 9h, no Auditório da Câmara de Vereadores, o lançamento oficial da plataforma Direto do Sítio, uma vitrine digital pública voltada à divulgação dos produtores da agricultura familiar do município.

A ação desenvolvida pela SEMPLADEGE busca utilizar a tecnologia para ampliar a visibilidade dos agricultores familiares e aproximar produtores e consumidores, fortalecendo a comercialização e a economia local. O desenvolvimento técnico da plataforma conta com a participação do Projeto Cidades Inteligentes, do Instituto Federal de Rondônia (IFRO).

Na plataforma, o consumidor poderá consultar produtores, produtos, categorias, preços, informações sobre sazonalidade, mapa de produtores e feiras livres. A navegação poderá ser realizada sem cadastro obrigatório.

O contato com os agricultores será feito diretamente pelo WhatsApp. Dessa forma, consumidor e produtor poderão combinar a retirada dos produtos na propriedade, o encontro em feiras ou a entrega, conforme acordo entre as partes.

O Direto do Sítio não realiza vendas, não processa pagamentos e não cobra comissão. A negociação permanece diretamente entre produtor e consumidor, sem intermediários.

O cadastro dos produtores é gratuito e passará por análise da SEMAGRI. Após a aprovação, o agricultor poderá utilizar a plataforma para apresentar sua propriedade e divulgar os produtos disponíveis.

O prefeito Aldo Júlio destacou a importância da iniciativa para aproximar a produção rural do consumidor e ampliar as oportunidades para os agricultores familiares.

“Estamos colocando a tecnologia a serviço de quem produz e de quem consome. O Direto do Sítio cria uma ponte direta entre o agricultor familiar e a população, valorizando a produção local e contribuindo para fortalecer a economia do nosso município”, afirmou.