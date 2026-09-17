Unidade móvel amplia acesso ao Cadastro Único na Zona Leste

Por Adaides Batista

Publicada em 17/09/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho leva, neste sábado (19), os serviços do Cadastro Único para a Zona Leste da capital. A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), acontece das 8h às 14h, na Praça CEU, localizada na rua Antônio Fraga Moreira, 1706, bairro JK. A iniciativa integra o projeto CadÚnico no Seu Bairro, criado para aproximar o atendimento das famílias e facilitar o acesso aos serviços socioassistenciais.

A Unidade Móvel de Cadastramento da Semias estará no local para realizar novos cadastros, atualização cadastral e transferência de município. A população também poderá esclarecer dúvidas sobre benefícios sociais e receber encaminhamentos para a rede socioassistencial, quando identificada essa necessidade durante o atendimento.

Com a realização das ações diretamente nas comunidades, a Prefeitura amplia os pontos de acesso ao Cadastro Único e oferece uma alternativa aos moradores que teriam de se deslocar até a Central do Cadastro Único. O trabalho também contribui para que as informações das famílias permaneçam atualizadas.

O Cadastro Único é utilizado para reunir informações socioeconômicas das famílias de baixa renda e constitui uma das principais ferramentas de acesso a programas e benefícios sociais. A manutenção dos dados atualizados permite que a situação registrada no sistema corresponda à realidade da família, observados os critérios específicos de cada programa.

Ação acontece das 8h às 14h, na Praça CEU, localizada na rua Antônio Fraga Moreira, 1706, bairro JK

Para o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, a descentralização facilita o acesso da população aos serviços.

“Estamos levando o atendimento para mais perto das famílias. É uma oportunidade para atualizar os dados, realizar novos cadastros e receber orientação sobre os benefícios e serviços disponíveis”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a aproximação dos serviços públicos com os bairros facilita o atendimento aos moradores.

“Quando levamos o serviço para dentro das comunidades, facilitamos o acesso e reduzimos a necessidade de deslocamento. É a Prefeitura mais próxima das famílias”.

Serviço

CadÚnico no Seu Bairro

Data: sábado, 19 de setembro

Horário: das 8h às 14h

Local: Praça CEU – rua Antônio Fraga Moreira, 1706, bairro JK, Zona Leste de Porto Velho.

Atendimentos: novo cadastro no Cadastro Único, atualização cadastral, transferência de município, orientações sobre benefícios sociais e encaminhamentos à rede socioassistencial.