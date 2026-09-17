Por R7

Publicada em 17/09/2026 às 10h22

A Academia Brasileira de Cinema escolheu nesta quarta-feira (16) o filme Feito Pipa para representar o Brasil no Oscar de 2027. O longa vai tentar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional.

Dirigido por Allan Deberton, o filme conta a história de Gugu (Yuri Gomes), um menino de 12 anos apaixonado por futebol, que vive com a avó (Teca Pereira). A vida dele muda com a possibilidade de se mudar para morar com o pai ausente (Lázaro Ramos).

O filme estreou no Festival de Berlim, no começo do ano, e ganhou dois prêmios na mostra Generation Kplus, que é paralela à mostra principal. A estreia em circuito comercial está marcada para novembro.

Também estavam na disputa pela pré-indicação brasileira ao Oscar os seguintes filmes: 100 Dias, A Fabulosa Máquina do Tempo, A Natureza das Coisas Invisíveis, Nosso Segredo e Vicentina Pede Desculpas.

“Feito Pipa tem uma narrativa sensível que comunica universalmente e, ao mesmo tempo, traz uma forte identidade brasileira a partir de uma cidade do interior do Ceará. É sobre família, a cumplicidade entre avó e neto, infância, finitude e já foi premiado em festivais internacionais importantes”, disse Clélia Bessa, presidente da Comissão de Seleção, em post no Instagram.

Quais as chances de indicação

Feito Pipa terá um caminho difícil para conseguir uma vaga no Oscar. Nos últimos dois anos, os filmes brasileiros que foram indicados saíram dos principais festivais de cinema do mundo com desempenho bem relevante.

Ainda Estou Aqui levou o Leão de Prata de Melhor Roteiro em Veneza, enquanto O Agente Secreto ganhou as Palmas de Prata de Melhor Ator e Melhor Diretor em Cannes (para Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, respectivamente).

O prêmio de Feito Pipa em Berlim ajuda o filme, mas não tem a mesma força se ele tivesse sido conseguido na mostra principal.

Além disso, a concorrência a Melhor Filme Internacional está muito acirrada. Fjord, da Romênia, e A Bola Preta, da Espanha, estão sendo cotados a diversas categorias e já são nomes quase certos na premiação.

O alemão Everytime e o francês Minotaur também aparecem bem fortes na disputa. Assim, restaria apenas uma vaga mais aberta para o Feito Pipa tentar se encaixar.

E tem também a campanha para a indicação. Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto tiveram um forte investimento de suas distribuidoras nos Estados Unidos, a Sony Pictures Classics no filme de Walter Salles, e a Neon no longa de Kleber Mendonça Filho. Já Feito Pipa ainda não tem uma distribuidora nos EUA.

Quando vai ser a escolha

A próxima etapa é fazer o filme ser visto pelo maior número de votantes do Oscar. O primeiro corte acontecerá em 15 de dezembro, quando serão revelados os pré-indicados.

A lista final, com os cinco indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional, vai ser divulgada em 21 de janeiro de 2027. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 14 de março do ano que vem.