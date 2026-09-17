Deborah Secco expõe abdômen trincado após treino pesado

Por IG

Publicada em 17/09/2026 às 10h17

Deborah Secco, 46 anos, deixou seus mais de 25 milhões de seguidores de queixo caído ao compartilhar, em suas redes sociais, um vídeo mostrando seu corpo sarado após um treino pesado. A intérprete de Bruna Surfistinha fez questão de mostrar como estavam indo as coisas após ficar cinco dias sem ir treinar.

Depois de alguns dias afastada da vida fitness após curtir os dias de Rock in Rio, a famosa gravou um vídeo em frente ao espelho e mostrou que está com tudo em cima. “Depois de cinco dias sem treinar, meio dodoizinha, cá estou eu de novo. Voltei com força total”, disse.

No registro, feito em frente a um espelho, Deborah Secco aparece com um top esportivo rosa-fúcsia e um shorts curtinho de ginástica, os dois em tons de rosa e preto.

Fora das novelas desde Elas por Elas (2023), a artista tem se dedicado exclusivamente a trabalhos no cinema e como apresentadora. Recentemente, por exemplo, ela comandou o reality Terceira Metade, do Globoplay. Além disso, em breve, a artista poderá ser vista na continuação do filme Bruna Surfistinha, que ainda não tem data confirmada para o lançamento.

Vestido de grife importado

Nesta segunda (14), Deborah Secco mostrou um look que arrancou muitos suspiros e lhe rendeu diversos elogios nas redes sociais. A famosa apostou em um vestido deslumbrante para o casamento da atriz Cecilia Beraba, a Gilda de Quem Ama Cuida, da TV Globo.

A artista se casou com a produtora Joana Braga."Pronta para celebrar o amor", escreveu a atriz na legenda das fotos de seu vestido da grife Zimmermann, que custa cerca de 30 mil reais e é feito 100% de seda.

Cecilia é cantora, compositora e atua em seu segundo trabalho como atriz na novela das 21h. Sua grande estreia foi em Êta Mundo Melhor! (2025), como Beth Lúcia. Joana e Cecilia namoram há dois anos. Elas se conheceram na casa de Amora Mautner, que é amiga da produtora há mais de 30 anos.

Em conversa com o gshow, a atriz contou um pouco da história das duas. “Nós conversamos muito naquele dia, mas ficamos meses sem nos falarmos. Um dia trocamos mensagens por motivos aleatórios, e acabamos marcando um drink. A conversa era maravilhosa e engatamos numa amizade superlegal", disse.

"Ela estava bem enrolada com a intensa vida amorosa dela (risos), e eu feliz porque tinha encontrado uma nova melhor amiga. Até então nunca tinha me relacionado com mulheres. Estava totalmente fora do meu radar e falamos abertamente sobre isso”, relembrou.