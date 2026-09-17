Égua lambe cabeça de Serginho Hondjakoff em A Fazenda

Por IG

Publicada em 17/09/2026 às 10h30

Sérgio Hondjakoff, com dois dias de confinamento no A Fazenda, já conquistou uma amizade diferenciada: a égua da baia. O animal ficou superapegado ao artista e chegou a lamber a cabeça dele na atração da Record.

A cena rapidamente conquistou o público nas redes sociais, que também relembrou que, na edição anterior do reality, Dudu Camargo tinha grande apreço pelo cavalo que estava na baia.

O ator foi direto para o local depois de ser indicado por Igor Monteiro, que é um dos visitantes da atração e que pode ser escolhido pelo público para ficar em A Fazenda. A égua chegou até a receber o nome de Serena após uma votação do público.

Trajetória de Sergio Hondjakoff

Sergio Hondjakoff estreou na televisão em 1992, na “Escolinhazinha do Professor Raimundo”. No entanto, foi ao interpretar Cabeção em Malhação que conquistou projeção nacional. O personagem se tornou um dos mais populares da história da novela teen da TV Globo, permanecendo na trama durante seis temporadas, exibidas entre 2000 e 2005.