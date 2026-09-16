Deborah Secco fala sobre consumo e mercado de brechós

Por IG

Publicada em 16/09/2026 às 10h24

Deborah Secco participa nesta quarta-feira (16), às 16h40, do painel “Moda Circular é Tudo: O Negócio para Além do Produto”, durante o Latam Retail Show, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Ao lado de Bruna Vasconi, sua sócia e fundadora do Peça Rara Brechó, a atriz e empresária abordará diferentes perspectivas sobre o negócio, o crescimento da marca e a expansão da rede.

Às 17h30, em um bate-papo com microfone aberto, as sócias responderão a perguntas do público sobre os desafios do empreendedorismo, os novos hábitos de consumo e o avanço do mercado de segunda mão no Brasil.

O Peça Rara não foi criado por Deborah Secco. A atriz se tornou sócia da marca posteriormente, em uma parceria com a fundadora Bruna Vasconi. A chegada de Deborah ajudou a impulsionar a expansão do negócio, que tem projeção de alcançar R$ 300 milhões em faturamento neste ano.

Além da carreira consolidada na televisão e no cinema, Deborah Secco também vem ampliando sua atuação no empreendedorismo. A atriz se tornou uma das principais figuras públicas associadas ao crescimento do Peça Rara, utilizando sua imagem e influência para fortalecer a marca no mercado de moda circular.

A parceria entre Deborah e Bruna Vasconi também acompanha uma mudança nos hábitos de consumo, com o mercado de produtos de segunda mão ganhando espaço no Brasil. O tema será discutido pelas empresárias durante o evento, que reúne profissionais e empresas do setor varejista.