Quem era Duda Alves, tiktoker que morreu aos 22 anos

Por IG

Publicada em 16/09/2026 às 09h59

A influenciadora Maria Eduarda Alves dos Santos, conhecida nas redes sociais como Duda Alves, morreu aos 22 anos. Com mais de 745 mil seguidores no TikTok, a jovem de Brasília ganhou notoriedade ao transformar situações do cotidiano em vídeos de humor e relatos pessoais.

Duda construiu sua presença na internet de maneira espontânea. Entre os conteúdos publicados, estavam comentários sobre coisas de que não gostava, registros da rotina e momentos ao lado de amigos e do namorado, Enrico. Apesar de ter alcançado uma grande audiência, ela chegou a afirmar nas próprias redes que nunca havia planejado se tornar uma personalidade viral.

Além do TikTok, onde acumulava cerca de 26,9 milhões de curtidas, Duda também mantinha um perfil no Instagram, com aproximadamente 27 mil seguidores. A forma descontraída de abordar experiências pessoais ajudou a criar uma relação próxima com o público.

Fora das redes sociais, a jovem tinha formação acadêmica na área de comunicação. Duda era formada em jornalismo e publicidade.

Em uma das últimas publicações, feita há cinco dias, Duda compartilhou detalhes da experiência de ter passado por uma mastopexia, procedimento realizado em agosto para reduzir as mamas. Desde então, ela vinha registrando nas redes sociais diferentes etapas do período de recuperação.

Segundo a influenciadora, a decisão de passar pela cirurgia estava relacionada à sua baixa estatura. Ela afirmou que os seios eram desproporcionais ao corpo e que o tamanho das mamas provocava problemas de saúde.

A morte da influenciadora foi comunicada por familiares e amigos nas redes sociais. A causa não foi divulgada. O corpo de Duda é velado nesta terça-feira (15), na Paróquia São João Paulo 2º, em Brasília.

A notícia provocou uma onda de homenagens entre pessoas próximas e seguidores. Sarah Mahdavi, amiga da influenciadora, descreveu Duda como alguém que ocupava um lugar de família em sua vida e pediu respeito ao período de luto.

A prima de Duda, Geovana Alves, também se despediu da jovem e relembrou os 19 anos de convivência entre as duas. “Éramos melhores amigas uma da outra, companheira uma da outra”, descreveu ela, acrescentando que “parece que uma parte de mim foi embora.”