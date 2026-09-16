Laerte Gomes reúne apoiadores em grande encontro no segundo distrito de Ji-Paraná

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 08h50

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD), 55.123, candidato à reeleição, participou de mais uma grande reunião de campanha em Ji-Paraná. O encontro aconteceu no segundo distrito, na casa do amigo e parceiro Sandrão, e reuniu lideranças, apoiadores e vereadores que caminham ao lado do parlamentar.

Participaram da reunião os vereadores Scopony, Edinho Fidelis, Lorenil Gomes e Maycon Roberto**, que integram o grupo de parceiros de Laerte no município.

Durante o encontro, o deputado conversou com os presentes sobre o trabalho desenvolvido ao longo de seus mandatos e destacou sua atuação municipalista, com ações em áreas como infraestrutura, saúde, agricultura familiar, associativismo rural e setor produtivo, além do apoio ao esporte, cultura, projetos sociais, APAEs e outras entidades.

Trabalho presente em Ji-Paraná

Ao falar especificamente de Ji-Paraná, Laerte lembrou ações que ajudaram a ampliar o atendimento à população, entre elas a realização de cirurgias ortopédicas de alta complexidade e cirurgias eletivas pelo SUS, além da aquisição de ambulâncias e melhorias na estrutura da saúde municipal. A retomada das cirurgias eletivas no município, por exemplo, teve nova etapa autorizada no início deste ano com recursos destinados pelo parlamentar.

Na infraestrutura, o deputado destacou trabalhos realizados em importantes vias e rodovias da região e a ponte sobre o rio Urupá, uma das obras que marcaram sua atuação em Ji-Paraná. Laerte também reforçou o compromisso com o setor produtivo e com as associações rurais, apoiando a agricultura familiar e quem vive e produz no campo.

Na saúde estadual, outro ponto abordado foi a parceria com o Hospital de Amor, especialmente a implantação da tecnologia de cirurgia robótica e telecirurgia, que ampliou o acesso de pacientes do SUS a procedimentos oncológicos de alta complexidade em Rondônia.

Ao final, Laerte agradeceu ao Sandrão pela recepção, aos vereadores parceiros e, principalmente, a cada pessoa que compareceu para ouvir suas propostas e conhecer um pouco mais do trabalho realizado.

“Ji-Paraná conhece o nosso trabalho e sabe do carinho e do compromisso que temos com essa cidade. Cada encontro como esse renova nossas forças para continuar trabalhando, buscando resultados e fazendo os benefícios chegarem às pessoas. Minha gratidão ao Sandrão, aos nossos vereadores parceiros e a todos que estiveram conosco”, destacou Laerte.

O encontro marcou mais uma agenda da caminhada de Laerte Gomes, 55.123, que busca a confiança da população para seguir representando Ji-Paraná e os demais municípios rondonienses na Assembleia Legislativa.