Colisão entre motociclistas deixam duas pessoas feridas na BR-364

Por Anoticiamais

Publicada em 16/09/2026 às 09h00

Uma colisão envolvendo duas motocicletas foi registrada no início da noite desta terça-feira (15), na BR-364, em Jaru. O acidente deixou um dos motociclistas ferido.

Segundo informações extraoficiais apuradas no local, os dois motociclistas seguiam no mesmo sentido, em direção à ponte sobre o Rio Jaru, quando, por circunstâncias ainda não esclarecidas, as motocicletas colidiram. Com o impacto, os condutores caíram na pista.

Um dos motociclistas não sofreu ferimentos aparentes. Já o outro apresentava fortes dores pelo corpo e suspeita de fratura no braço direito.

A equipe de resgate da Nova 364 foi acionada e realizou os primeiros atendimentos no local. Em seguida, a vítima ferida foi encaminhada ao Hospital Municipal de Jaru para avaliação e atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local, realizando o controle do trânsito e os procedimentos para o registro da ocorrência.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.