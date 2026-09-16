Escola Pública de Trânsito abre inscrições para cursos de capacitação destinados a profissionais que atuam na área de trânsito

Por secom

Publicada em 16/09/2026 às 09h02

A Escola Pública de Trânsito (EPT) do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento (COFAP), está com inscrições abertas para cursos de formação destinados a servidores e profissionais que atuam na área de trânsito. As capacitações serão realizadas presencialmente, em Porto Velho, e contemplam as formações de Examinador de Trânsito, Diretor Geral de Autoescola e Diretor de Ensino de Autoescola.

Para o Curso de Formação de Examinador de Trânsito, as matrículas seguem abertas até o dia 20 de setembro, e as aulas serão realizadas de 26 a 30 de setembro de 2026. Para participar, o candidato deve possuir formação como Instrutor de Trânsito e ensino superior completo.

Já as inscrições para os cursos de Formação de Diretor Geral de Autoescola e Formação de Diretor de Ensino de Autoescola foram prorrogadas até 14 de setembro. O curso de Diretor Geral será realizado entre os dias 14 e 21 de setembro, enquanto a formação de Diretor de Ensino ocorrerá de 14 a 24 de setembro. Para ambas as capacitações, é necessário ser Instrutor de Trânsito e possuir, no mínimo, ensino médio completo.

INSCRIÇÕES

Os interessados devem apresentar ficha de matrícula preenchida e assinada, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em uma das categorias A, B, C, D ou E, comprovante da escolaridade exigida para a formação escolhida, certificado de formação como Instrutor de Trânsito e comprovante de recolhimento da taxa de matrícula.

As matrículas podem ser realizadas presencialmente no setor de matrículas da Escola Pública de Trânsito, localizada na Rua Benedito de Souza Brito, 4045, bairro Industrial em Porto Velho, ou pelo WhatsApp (69) 99356-0519.

A oferta integra as ações de formação e aperfeiçoamento desenvolvidas pela EPT, com o objetivo de ampliar a qualificação técnica dos profissionais que atuam no Sistema Nacional de Trânsito e contribuir para a melhoria dos serviços prestados à população.