Morador denuncia descarte de esgoto em propriedade rural durante obra da Prefeitura de Parecis

Por ROLNEWS

Publicada em 16/09/2026 às 08h42

Um morador de Parecis registrou uma ocorrência policial nesta terça-feira (15) relatando que uma obra realizada pela Prefeitura Municipal teria direcionado esgoto para dentro de sua propriedade rural, localizada na Linha 75.

Segundo o relato apresentado à Polícia Civil, há cerca de 20 dias o município iniciou uma obra em um terreno ao lado da chácara, onde estaria sendo construída uma Praça Ecológica.

O proprietário afirmou que uma tubulação ligada à rede de escoamento da cidade teria sido direcionada para a área particular. Conforme o registro, foi aberto um canal que avança aproximadamente 100 metros para dentro da propriedade.

Ainda de acordo com o denunciante, o material lançado pelo canal incluiria água proveniente de residências, estabelecimentos comerciais, lavadores, pias, fossas e também águas pluviais.

O morador relatou ainda que teria sido informado por funcionários da prefeitura sobre a possibilidade de abertura de outro canal, em um ponto diferente da propriedade, para receber o escoamento proveniente de outra região da cidade.

No boletim de ocorrência, o proprietário afirma que teme a ocorrência de poluição ambiental, riscos à saúde, mortandade de animais e danos à flora e à fauna.

Um vídeo do canal aberto dentro da chácara foi apresentado junto ao registro policial. O morador pede que os órgãos competentes adotem providências para interromper o uso da propriedade particular para o descarte e apurem eventuais danos ambientais.

Até o momento, as informações fazem parte do relato apresentado pelo proprietário e deverão ser apuradas pelos órgãos responsáveis.

O espaço permanece aberto para que a Prefeitura de Parecis se manifeste sobre o caso.