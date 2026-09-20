Jean Oliveira e Márcia Oliveira levam força da campanha aos bairros de Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 20/09/2026 às 09h30

Com uma trajetória marcada pela atuação política e pelo desenvolvimento de Rondônia, o candidato a deputado estadual, Jean Oliveira (que busca seu quinto mandato) tem fortalecido a campanha em Porto Velho juntamente com a candidata a deputada federal, Márcia Oliveira. Na noite de sexta-feira (18), participaram de grandes reuniões reunindo lideranças, apoiadores e moradores para apresentar propostas, ouvir demandas e destacar ações realizadas ao longo dos últimos anos.

Os encontros aconteceram nos bairros Flodoaldo Pontes Pinto, Novo Horizonte e Monte Sinal e mobilizaram um número expressivo de participantes. Jean Oliveira fez uma prestação de contas do trabalho parlamentar e destacou investimentos destinados a áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento de Porto Velho.

Entre os resultados apresentados estão recursos para reforma e melhoria de escolas, aquisição de equipamentos e construção de novas salas de aula, além de investimentos destinados à cultura, esporte e lazer, infraestrutura, segurança pública, saúde, assistência social e desenvolvimento econômico.

Somente para Porto Velho, o mandato de Jean Oliveira destinou mais de R$ 17,7 milhões em emendas parlamentares, recursos que, segundo o candidato, foram direcionados a ações e projetos voltados à melhoria da educação, além da estrutura pública e ao atendimento das demandas da população.

PRESENÇA NOS BAIRROS

A força da mobilização foi observada durante uma das reuniões realizadas na capital. O encontro reuniu apoiadores, lideranças comunitárias e moradores dos bairros Castanheira, Cidade Nova, Cohab, Nova Floresta, Eletronorte, Conceição e Floresta, todos em apenas um local na Zona Sul da cidade.

“Nosso trabalho ao longo desses quatro mandatos tem sido pautado pela busca de recursos e pela construção de parcerias que possam gerar resultados concretos para a população. Nossa história tem mostrado que honramos compromissos e cada voto de confiança. Desenvolvemos várias ações e isso nos deixa de consciência tranquila de que atuamos com firmeza em ações para nosso estado”, afirmou Jean Oliveira.

MÁRCIA OLIVEIRA FORTALECE CAMPANHA

A agenda em Porto Velho também reforça, ainda mais, a parceria política entre Jean Oliveira e Márcia Oliveira, que participa de sua primeira campanha eleitoral como candidata a deputada federal.

Embora seja sua primeira disputa eleitoral, Márcia Oliveira possui uma trajetória de atuação na política, especialmente ao lado de Jean Oliveira. Ao longo dos anos, participou de articulações e atividades nos bastidores da política e desenvolveu trabalho ligado à assistência social, acumulando experiência na área e no contato com as demandas da população

A agenda de reuniões integra a estratégia de aproximação com diferentes comunidades de Porto Velho, levando aos bairros um balanço das ações já realizadas e, ao mesmo tempo, fortalecendo o diálogo com a população e identificar novas prioridades.