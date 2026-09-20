PRF prende homem com maconha e cocaína em táxi na BR-364
Por Newsrondonia.com
Publicada em 20/09/2026 às 10h20
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 Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no final da manhã deste sábado (19), durante uma fiscalização na BR-364, em Porto Velho. Segundo a corporação, ele estava em um táxi que seguia de Guajará-Mirim para a capital.

A abordagem ocorreu no posto de fiscalização localizado nas proximidades do Presídio Federal, no sentido Jaci-Paraná. Conforme a PRF, os policiais perceberam que o passageiro apresentava nervosismo durante a fiscalização.

Durante a revista realizada no táxi, os agentes localizaram sete tabletes de maconha e uma quantidade de cloridrato de cocaína. Os entorpecentes foram apreendidos e apresentados às autoridades para os procedimentos cabíveis.

O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, em Porto Velho, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Polícia Ação
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