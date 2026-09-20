Por Assessoria

Publicada em 20/09/2026 às 10h00

A programação do evento foi retomada normalmente após a revisão da estrutura elétrica e dos equipamentos atingidos pela chuva, segundo nota divulgada pela Brasil Show Estruturas e Eventos. A empresa informou ainda que medidas adicionais de segurança e prevenção foram adotadas para permitir a continuidade das atividades.

De acordo com a organização, equipes e fornecedores começaram a trabalhar na solução do problema desde os primeiros momentos da ocorrência. Além da verificação dos equipamentos, a estrutura necessária para a realização do evento passou por reforços.

A paralisação ocorreu depois que uma chuva de forte intensidade atingiu a estrutura montada no local. A água alcançou equipamentos responsáveis pela geração de energia, comprometendo o funcionamento dos geradores e, como consequência, a programação prevista para o primeiro dia.

Outras estruturas também sofreram danos em razão da intensidade da chuva. Entre elas estavam tendas utilizadas por fornecedores instalados no espaço do evento.

Na nota, a Brasil Show classificou o episódio como uma ocorrência excepcional provocada pelas condições climáticas registradas naquele momento. A organização afirmou que, ao longo de sua experiência na realização de eventos, ainda não havia enfrentado situação semelhante que exigisse a interrupção da programação.

A empresa também lamentou os transtornos e disse compreender a frustração das pessoas que haviam se organizado e se deslocado para acompanhar o evento.

Após a conclusão dos trabalhos, a Brasil Show comunicou que a situação havia sido solucionada. Conforme a nota, a estrutura ficou preparada para receber o público, com a programação mantida normalmente.