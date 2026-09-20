PREVISÃO DO TEMPO: Calor chega a 36°C e domingo terá chance de chuva isolada em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/09/2026 às 09h00

As temperaturas podem alcançar 36°C em Rondônia neste domingo (20), enquanto as mínimas devem ficar próximas dos 24°C em parte do estado. O dia também terá possibilidade de chuva em pontos isolados, segundo previsão do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

Em Porto Velho, os termômetros devem variar entre 24°C e 35°C. Já Vilhena terá temperaturas mais amenas, com mínima prevista de 20°C e máxima de 27°C. A mesma variação é esperada para Castanheiras, onde a temperatura deve ficar entre 20°C e 27°C.

Ao longo do domingo, o céu deve alternar períodos parcialmente nublados e momentos de sol. O cenário previsto para Rondônia é de tempo instável, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em áreas isoladas.

Os ventos devem permanecer fracos durante o dia, enquanto o calor continua predominando em diferentes regiões do estado.