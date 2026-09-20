Unir é parceira institucional de Encontro Internacional de Hip Hop apoiado pelo MEC

Por assessoria

Publicada em 20/09/2026 às 09h10

A Universidade Federal de Rondônia é uma das parceiras de uma chamada promovida por uma rede de universidades, para promover o Hip Hop e a Educação. A chamada vai resultar em um e-book e um Encontro Internacional, que acontece no dia 15 de novembro na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais.

A iniciativa é uma parceria interinstitucional entre a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a Universidade Federal de Rondônia (Unir), a Universidade Hip-Hop Brasil (UHH) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR), através do Hip Hop em Extensão, um curso que é coordenado pela instituição de ensino do Paraná e gerido pelo Movimento Hip Hop.

O Ministério da Educação (MEC) apoia a iniciativa por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi).

A participação da Unir ocorre por meio do grupo de pesquisa BARRAS, o Bloco de Ações em Rap, Rádio e Ausências Sonoras, que promove pesquisa, extensão e inovação tecnológica na área do rap, com destaque para o podcast Barras Maning Arretadas, que promove uma ligação entre a Amazônia e o continente africano. O professor coordenador, Carlos Guerra Júnior, conhecido no rap como Mossoró, também leciona disciplinas sobre Hip Hop na graduação e no mestrado.

Os trabalhos podem ser enviados até o dia 30 de setembro pelo seguinte link: https://forms.gle/qs5z9uv19JiPj3TY9

A chamada é convidativa para estudantes, artistas, educadores(as) populares, coletivos de hip-hop e agentes sociais do Brasil e do exterior. Os trabalhos serão apresentados em Ouro Preto no período matutino. As submissões são gratuitas.

As pessoas interessadas devem enviar um resumo expandido, de 4 a 6 páginas, que será publicado em um e-book. Os trabalhos submetidos devem ser voltados às relações entre Hip Hop, educação, ensino, aprendizagem e produção de conhecimento.

O objetivo é reunir pesquisas e experiências que explorem as possibilidades do Hip Hop para articular os processos de ensino aos conhecimentos e experiências dos estudantes, bem como favorecer seu engajamento na construção das aprendizagens e desenvolver capacidades críticas e expressivas (rap, graffiti, breaking, DJ, batalhas de rima, beatbox, poetry slam, produção musical, entre outras).

Os trabalhos serão divididos em quatro eixos:

- Hip Hop, práticas pedagógicas e aprendizagem;

- Hip Hop, currículo, formação de educadores e inovação pedagógica;

- Hip Hop, educação antirracista, diversidade e inclusão;

- Hip Hop, juventudes, protagonismo e cotidiano escolar;

- Hip Hop, ensino de História, memória e elaboração da experiência.

A comissão científica do evento é internacional e conta com pesquisadores(as) vinculados a cinco instituições do exterior: Universidade Pedagógica de Maputo (Moçambique), Stellenbosch University (África do Sul), University College Cork (Irlanda), Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais (ISCJS) e Academia de Ciências Sociais e Tecnologias (ACITE).

Pesquisadores(as) das quatro instituições que organizam o evento também estão na comissão científica, assim como pesquisadores da Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Pará e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.