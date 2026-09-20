Homem é preso após agredir e ser esfaqueado pela esposa na zona sul

Por pvhnoticias.com

Publicada em 20/09/2026 às 10h20

Um homem foi preso na noite deste sábado (19), suspeito de agredir a esposa de 22 anos, em uma residência no bairro Aeroclube, zona sul de Porto Velho.

Segundo informações apuradas pela PM, o marido agressivo agrediu com soco, empurrão e jogou um prato na esposa que reagiu pegando uma faca e desferindo dois golpes no suspeito.

A vítima foi socorrida pelo Samu para a UPA sul, e o suspeito pela PM, depois encaminhado ao Departamento de Flagrantes, onde foi realizada a ocorrência de violência doméstica.