Colisão entre três motos deixa duas pessoas feridas na zona sul

Por pvhnoticias.com

Publicada em 19/09/2026 às 09h30

Um grave acidente entre três motos deixou um homem e uma mulher feridos na manhã deste sábado (19), na Estrada do Areia Branca, próximo a BR-364 em Porto Velho.

De acordo com informações apuradas no local, a mulher seguia pilotando uma das motos sentido a BR-364, quando teria tentado fazer uma ultrapassagem, quando bateu de frente com outras duas motocicletas que trafegavam na direção contrária.

Com a batida, a mulher e dois homens ficaram caídos, no entanto um dos pilotos levantou e foi embora. Equipes de resgate acionadas fizeram atendimento às duas vítimas que foram encaminhadas ao Hospital.