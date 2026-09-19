Homem é alvejado com tiro e agredido durante tentativa de homicídio

Por jaruonline.com

Publicada em 19/09/2026 às 09h00

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta sexta-feira (18), em Jaru, e deixou um homem gravemente ferido. A vítima foi identificada como Herllon.

Segundo as informações preliminares, a vítima seguia em uma motocicleta nas proximidades do Jardim Holandine, na região da esquina com a Linha 605, quando teria sido atingida por um disparo de arma de fogo.

Mesmo ferido, o homem conseguiu abandonar a motocicleta e correr em busca de socorro. Ele chegou a uma residência próxima apresentando intenso sangramento e ferimentos graves.

Conforme relatos obtidos no local, o suspeito teria seguido a vítima até o interior do imóvel e, já dentro da residência, passou a golpeá-la com um objeto de ferro. Os golpes teriam atingido principalmente a região do rosto. Após a agressão, o suspeito deixou o local e fugiu, tomando rumo ainda não identificado.

A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe ao endereço. A motocicleta utilizada pela vítima foi localizada abandonada nas proximidades da Linha 605.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal de Jaru. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem permanece em estado gravíssimo.

A equipe de perícia esteve no endereço e realizou os trabalhos técnicos, com coleta e preservação de possíveis vestígios que possam auxiliar nas investigações.

Até o momento, o suspeito não foi localizado. A motivação do ataque também não foi esclarecida.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar a dinâmica da ocorrência, identificar o responsável e esclarecer as circunstâncias que envolveram a tentativa de homicídio.