Paolla Oliveira provoca fãs com vídeo de samba e levanta rumores

Por IG

Publicada em 19/09/2026 às 10h19

Paolla Oliveira, de 44 anos, deixou os fãs intrigados ao compartilhar um vídeo em que aparece sambando enquanto se arruma para um evento. De roupão, a atriz deu alguns passos de samba e perguntou aos seguidores onde estaria mais tarde. A publicação foi suficiente para despertar especulações sobre um possível retorno ao Carnaval do Rio de Janeiro.

Nos comentários, alguns internautas associaram a postagem à Imperatriz Leopoldinense, escola de samba de Ramos, na Zona Norte do Rio. “Está indo lá em Ramos, né?”, perguntou uma pessoa. Outro seguidor relembrou a passagem de Paolla pela Sapucaí e escreveu “Nossa Rainha”, fazendo referência ao período em que ela ocupou o posto de Rainha de Bateria.

A movimentação acontece em meio a rumores de que a atriz pode ser anunciada como nova Rainha de Bateria da Imperatriz. A escola realiza nesta sexta-feira (18), em sua quadra, em Ramos, a final do samba-enredo para o próximo Carnaval.

Passagem pela Grande Rio

Paolla tem uma relação conhecida com o Carnaval carioca. A atriz foi Rainha de Bateria da Grande Rio por sete carnavais, divididos em dois períodos. Sua última passagem pelo posto ocorreu entre 2019 e 2025.

Depois da saída de Paolla, Virginia Fonseca assumiu a função na Grande Rio. Atualmente, o posto é ocupado por Anitta, que passou a representar a agremiação.

Imperatriz busca nova rainha

A Imperatriz Leopoldinense também está sem sua antiga Rainha de Bateria. Iza, que ocupava a posição na escola de Ramos, deixou o posto em março deste ano.

Até o momento, não houve confirmação oficial de Paolla Oliveira como nova Rainha de Bateria da Imperatriz. A publicação da atriz, no entanto, aumentou a expectativa entre os fãs, principalmente pela referência ao samba e pela proximidade com o evento realizado pela escola nesta sexta-feira.