Roberta Miranda copia look de Virginia e influenciadora reage

Por IG

Publicada em 19/09/2026 às 10h25

Roberta Miranda, de 69 anos, entrou na brincadeira nas redes sociais e usou inteligência artificial para recriar o visual que Virginia Fonseca, de 27, usou recentemente e acabou virando assunto entre os internautas. Na montagem, a cantora sertaneja aparece ao lado da influenciadora, vestindo uma versão semelhante do figurino.

“Entrei na trend. Amei o look!”, escreveu Roberta na legenda da publicação. Virginia reagiu à homenagem deixando um emoji de coração nos comentários. Eliana também entrou na brincadeira e respondeu com emojis de risos.

Os seguidores de Roberta aproveitaram a publicação para elogiar o resultado da montagem. “Roberta, como sempre, não sabe brincar! Zerou a trend com força (risos)! A mulher simplesmente entrega tudo. Rainha!”, comentou uma pessoa. “Robertinha, está com o abdômen definido, hein, mulher. Arrasou”, brincou outra. “Maravilhosas”, escreveu mais uma.

O visual recriado por Roberta foi usado por Virginia no último domingo (13), quando a influenciadora acompanhou o namorado, Vini Jr., de 26 anos, no GP da Espanha de Fórmula 1, realizado no novo circuito de Madri.

A produção chamou atenção não apenas pela proposta, mas também por um detalhe que provocou críticas entre fãs da Ferrari, equipe que recebeu o casal brasileiro no paddock. A calça escolhida por Virginia tinha detalhes em laranja, cor associada à McLaren, uma das principais rivais da escuderia italiana.

O modelo usado pela influenciadora é da grife alemã Namilia, chamado NFS Moto X. A peça tem cintura baixa, recortes laterais, detalhes em laranja e amarelo e painéis de lycra, deixando parte das marquinhas de biquíni à mostra. Para completar a produção, Virginia usou um top e deixou a barriga à mostra.