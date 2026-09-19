Simone Mendes é detonada após mudança no nariz:

Por R7

Publicada em 19/09/2026 às 10h16

Simone Mendes resolveu mexer no visual e acabou recebendo uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Mas, pelo visto, a cantora está bem mais preocupada em gostar do resultado do que em agradar os outros...

Depois de chamar atenção com a mudança no nariz, a cantora explicou que não fez rinoplastia. Segundo ela, o procedimento foi feito com fios para modificar apenas a ponta, que estava caída.

Simone também avisou que a região ainda estava inchada e que o resultado definitivo demoraria alguns dias. Só que nem todo mundo teve paciência para esperar o resultado.

Nos comentários, teve gente detonando a mudança: “Ninguém pediu minha opinião, mas não gostei. Ela é linda, menos é mais sempre, mudou totalmente, parece outra pessoa”.

Outra pessoa também criticou: “Mexer no nariz tira toda identidade. Parece outra pessoa”. E ainda teve quem fosse mais longe: “Desculpa, ela era linda, estragou o que estava perfeito!”

E aí, Simone fez o quê? Em vez de entrar na pilha, simplesmente deixou claro que ela está gostando!

A cantora respondeu a um comentário em um post publicado por mim no Instagram e afirmou: “Eu tô gostando disso, vocês acreditam?”

No fim das contas, se Simone está feliz com o resultado, é isso que importa, né? Afinal, quem tem que gostar é ela, não a internet.

Convenhamos, tem gente que adora meter o nariz onde não é chamada... 👃