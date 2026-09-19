Artesão de Porto Velho representa Rondônia no Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato

Por SEBRAE-RO

Publicada em 19/09/2026 às 10h03

Único representante de Rondônia no Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato, Evandro Pires tem mais de quatro décadas dedicadas à produção de peças que valorizam a cultura e a biodiversidade amazônicas. Foto: divulgação/Acervo do artesão Evandro Pires.

O artesanato de Rondônia conquista projeção nacional com a participação de Evandro Pires, único representante do estado na 6ª edição do Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato. Considerada uma das mais importantes iniciativas de valorização do setor no país, a premiação reconhece as 100 unidades produtivas mais competitivas do artesanato brasileiro, destacando empreendimentos que aliam identidade cultural, qualidade, inovação, sustentabilidade e potencial de mercado.

Mais do que uma premiação, o Top 100 funciona como uma vitrine para o artesanato nacional, ampliando a visibilidade dos participantes e fortalecendo suas oportunidades de acesso a mercados. Estar entre os selecionados representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido e à capacidade de transformar tradição, cultura e saberes locais em negócios sustentáveis.

Para Evandro Pires, o reconhecimento é resultado de uma trajetória construída ao longo de quase quatro décadas de dedicação ao artesanato. Desde que iniciou a carreira, em 1986, o artesão vem aperfeiçoando suas técnicas, incorporando novas soluções criativas e adaptando seu trabalho às demandas do mercado. Ao longo desse percurso, participou de capacitações e aproveitou oportunidades que contribuíram para fortalecer o negócio e ampliar sua atuação profissional. A conquista de mais uma premiação nacional representa, para ele, o reconhecimento de um trabalho desenvolvido com persistência, aprendizado contínuo e inovação ao longo dos anos.

Para o artesão, o prêmio também desempenha um papel importante para o fortalecimento do setor. “O Top 100 estimula os artesãos a evoluírem, aprimorarem suas técnicas e inovarem. Fiquei muito feliz por ter tido essa oportunidade de ser premiado pela segunda vez”, destaca.

Quatro décadas de dedicação à arte amazônica

Há mais de 40 anos, a EPA Artes transforma a madeira amazônica em peças decorativas contemporâneas reconhecidas pela originalidade e pela técnica da arte vazada, que confere movimento, leveza e riqueza de detalhes às obras.

À frente do empreendimento está o artesão Evandro Pires, que aprendeu a trabalhar a madeira ainda na infância, ao lado dos irmãos. O contato precoce com o ofício despertou uma paixão que se transformou em profissão e em uma trajetória marcada pela criatividade, pela técnica e pela valorização da cultura amazônica.

Em suas mãos, a madeira ganha vida por meio de peças exclusivas que retratam a fauna e a flora da Amazônia. Araras, tucanos, botos, rios, canoas, pescarias, flores e outros elementos da biodiversidade regional são transformados em obras de arte esculpidas com sensibilidade e precisão.

Um dos diferenciais do trabalho é a técnica da arte vazada, desenvolvida pelo próprio artesão. “Aprendi a trabalhar com meus irmãos, mas levei a técnica para outro lado e criei um trabalho totalmente vazado, que utilizo até hoje”, explica.

Além do aspecto artístico, a técnica agrega valor comercial às peças. Ao retirar parte da madeira durante o processo de produção, Evandro obtém obras mais leves e visualmente marcantes.

“O vazado deu uma estética melhor ao meu trabalho. As peças ficaram mais bonitas e mais leves. Isso facilita até a comercialização, porque muitas vezes as pessoas deixam de comprar quando as peças são muito pesadas”, relata.

Cada criação carrega mais do que beleza estética. As peças contam histórias sobre a relação entre as populações amazônicas e a floresta, reforçando valores ligados à preservação ambiental, à sustentabilidade e ao pertencimento cultural. Segundo informações do Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), o artesão utiliza madeira descartada como matéria-prima em parte de sua produção, agregando valor ao material e contribuindo para a preservação da Amazônia.

Inspiração que nasce da floresta

A conexão com a Amazônia também está na origem das inspirações que orientam o trabalho do artesão. Criado em comunidades ribeirinhas, Evandro transformou as memórias da infância em fonte permanente de criação.

“Fui criado no meio da floresta, observando as aves, os rios onde pescava com meu pai e toda a natureza ao redor. Os cipós, os galhos e as folhagens ficaram na minha memória e passaram a inspirar meu trabalho”, conta.

Essa vivência se reflete nos temas retratados em suas esculturas e entalhes.

“Os assuntos das minhas peças são as aves, as florestas, as folhagens e os galhos. Essa inspiração vem desde a infância”, afirma.

Apoio que impulsiona o crescimento do negócio

A trajetória de Evandro Pires também foi marcada pelo apoio do Sebrae ao desenvolvimento do empreendimento. Desde que chegou a Rondônia, em 1996, o artesão participa de oficinas e capacitações voltadas ao aperfeiçoamento da produção artesanal, à comercialização e à gestão do negócio.

“O Sebrae sempre apoiou os artesãos e artesãs. Participei de oficinas que ajudaram a aprimorar meu trabalho, aprender novas técnicas e entender melhor como comercializar meus produtos. Esse apoio foi muito importante para a minha trajetória”, destaca.

Além das capacitações, o atendimento da instituição contribuiu para a formalização da EPA Artes. Em 2014, Evandro abriu a empresa e passou a emitir notas fiscais, um passo fundamental para ampliar a atuação do negócio e atender diferentes públicos e mercados.

“Consegui abrir minha empresa e emitir nota fiscal, algo essencial para trabalhar tanto com pessoas físicas quanto com pessoas jurídicas. Quando participo de exposições em outros estados, a nota fiscal é indispensável. Isso trouxe mais segurança e profissionalismo para o meu trabalho”, afirma.

Segundo o artesão, o suporte do Sebrae também esteve presente durante o processo de participação na premiação. Para atender uma das etapas do Top 100, foi realizada uma filmagem do ateliê, registrando o processo criativo e o cotidiano da produção artesanal.

“Recebi apoio em vários momentos da minha trajetória. Recentemente, o Sebrae também participou da produção do vídeo do ateliê para a premiação. Sou muito agradecido por tudo o que a instituição faz não apenas por mim, mas por toda a classe dos artesãos e artesãs”, ressalta.

Reconhecimento que fortalece o artesanato rondoniense

A participação de Evandro Pires no Top 100 representa não apenas uma conquista individual, mas também um marco para o artesanato de Rondônia. Em uma premiação que reúne talentos de todas as regiões do país, o artesão leva consigo a cultura, os saberes tradicionais e a riqueza natural da Amazônia.

O reconhecimento reforça a importância do artesanato como ferramenta de geração de renda, preservação cultural e desenvolvimento sustentável. Ao valorizar artesãos que transformam conhecimentos tradicionais em produtos competitivos, o prêmio contribui para ampliar a visibilidade de territórios e manifestações culturais muitas vezes distantes dos grandes centros econômicos.

Como único representante rondoniense nesta edição, Evandro Pires ajuda a projetar o estado no cenário nacional, mostrando que a arte produzida na Amazônia carrega autenticidade, identidade e capacidade de dialogar com públicos de todo o Brasil. Por meio de suas esculturas e entalhes, o artesão transforma madeira em narrativas visuais que celebram a biodiversidade, a cultura e a memória amazônicas, levando a essência de Rondônia para um dos mais relevantes reconhecimentos do artesanato brasileiro.

Os interessados em conhecer mais sobre a 6ª edição do Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato, seus critérios de seleção e os empreendimentos participantes podem acessar a página oficial da iniciativa no portal do Sebrae: Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato.