Venezuela negocia transferência de US$ 4 bilhões em ouro para NY, diz jornal

Por G1

Publicada em 19/09/2026 às 09h55

O governo da Venezuela e a oposição estão perto de fechar um acordo para transferir as reservas de ouro do banco central venezuelano, avaliadas em cerca de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 21,8 bilhões), do Banco da Inglaterra para o Federal Reserve Bank de Nova York, informou o Financial Times nesta quinta-feira.

Segundo o jornal britânico, a proposta em discussão prevê que o governo interino liderado por Delcy Rodríguez obtenha o controle legal sobre o ouro, mas sem autorização para vender imediatamente os ativos. De acordo com pessoas familiarizadas com as negociações ouvidas pelo Financial Times, as reservas poderiam ser usadas como garantia para a obtenção de empréstimos destinados a financiar gastos públicos e a reconstrução do país após os terremotos que atingiram a Venezuela em junho.

Ainda segundo o Financial Times, o acordo representaria um dos primeiros resultados concretos das negociações entre o governo interino e a oposição, processo que conta com apoio dos Estados Unidos e busca criar condições para a realização de novas eleições no país.

Se for concluído, o entendimento encerrará uma disputa que se arrasta há sete anos. O impasse começou em 2019, quando Estados Unidos, Reino Unido e outros países reconheceram Juan Guaidó, então presidente da Assembleia Nacional, como legítimo chefe de Estado da Venezuela.